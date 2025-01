Supercopa ‍: Le Barça colle une raclée au Real en finale ‍!

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Finale de la Super Coupe d’Espagne :

Stade King Abdullah Sports City, Djeddah (Arabie Saoudite)

Real Madrid - FC Barcelone : 2 à 5.

Buts : Mbappé (5e) et Rodrygo (60e) pour le Real Madrid ; Yamal (22e), Lewandowski (36e sur penalty), Raphinha (39e, 48e) et Baldé (45e+10) pour le Barça.

Expulsion : Szczesny (56e) pour Barcelone.

Malgré l’ouverture du score précoce de Mbappé, ce Clásico a vite tourné en la faveur du Barça. Puisqu’au terme d’une finale complètement folle, avec des buts de tous les côtés, le Barça l’a finalement emporté 5-2 en collant une raclée au Real.

⚽️ LAMINE YAMAL, LE PETIT PRINCE BARCELONAIS !

Le jeune Espagnol répond à Mbappé et égalise pour le Barça. Quel talent ! 🔥



Suivez le match en direct dans votre espace TV > https://t.co/4aKX3vuX6w#lequipeFOOT pic.twitter.com/DtJIw8Z38z — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 12, 2025

Grâce à un doublé de Raphinha, un magnifique but de Yamal, un penalty de Lewandowski et une réalisation collective de Baldé, le FCB s’est adjugé la Super Coupe d’Espagne. Malgré une fin de match rendue plus compliquée par le carton rouge du gardien catalan Szczesny avant l’heure de jeu, le groupe d’Hansi Flick a tenu bon jusqu’au bout pour remporter son premier trophée de la saison. Barcelone gagne ainsi la Supercopa pour la 15e de fois de son histoire, et devance maintenant son ennemi madrilène au palmarès avec deux trophées de plus. De quoi faire rager les supporters de Madrid, qui ont subi deux lourdes défaites contre le Barça cette saison après le 0-4 au Bernabeu en octobre dernier en Liga...