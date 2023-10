Bellingham offre El Clasico au Real Madrid ‍!

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

11e journée de Liga

Estadio Olímpico (Barcelone)

Real Madrid bat FC Barcelone : 2 à 1

Buts : Gundogan (6e) pour le Barça; Bellingham (68e, 90e+2) pour Madrid

Sous le regard de Mick Jagger, le Barça s'est fait renverser (1-2) par le Real Madrid avec un doublé de l'inévitable Bellingham.

Ce n'était pas Halloween pour les supporters du FC Barcelone, mais presque en ce beau samedi ensoleillé d'octobre. Dans l'un des plus grands matchs de la planète football, les Catalans avaient pourtant rapidement pris les devants par Gundogan, qui profitait de la fébrilité défensive madrilène pour donner l'avantage aux siens (1-0, 6e). Le Barça pensait avoir fait le plus dur, mais Bellingham allait rapidement démontrer qu'il était bien un joueur exceptionnel cette saison. Le joueur anglais égalisait d'abord d'une superbe frappe (1-1, 68e), et dans les ultimes minutes du match, l'ancien joueur de Dortmund trompait le portier barcelonais de près et offrait ainsi une très précieuse victoire au Real Madrid.