Ancelotti dément son départ du Real Madrid ‍!

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Ces dernières heures, la presse espagnole a annoncé la fin de l’histoire entre Carlo Ancelotti et le Real Madrid à l’issue de la saison et cela même s’il reste un an de contrat à l’entraîneur italien.

Leader de la Liga après 20 journées, le Real Madrid est pourtant en difficulté cette saison. Une fois de plus confronté à une vague de blessures, Carlo Ancelotti a subi une humiliation en Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone au début du mois. En Ligue des Champions, les résultas du club merengue ne sont pas non plus probants même si cela devrait suffire à se qualifier pour les play-offs. Mis bout à bout, tous ces éléments ont poussé le Real Madrid et Carlo Ancelotti à mettre fin à leur collaboration en juin prochain selon la presse espagnole, un an avant la fin du contrat de l’entraîneur italien.

CorSera : Carlo #Ancelotti dément un possible départ du Real Madrid en fin de saison, même si plusieurs indices laissent penser qu'une séparation est plausible ❌ pic.twitter.com/4WuyREXBRG — GuillaumeMP (@Guillaumemp) January 21, 2025

Une version fermement démentie à la surprise générale par le principal intéressé, qui a fait savoir au Corriere della Sera que son départ du Real Madrid n’était pas à l’ordre du jour. Un démenti surprenant car « plusieurs indices laissent penser qu'une séparation est plausible » selon le média italien, qui ne croit pas Carlo Ancelotti sur parole. Dans la capitale espagnole, l’avenir est déjà évoqué avec la possible arrivée de Xabi Alonso sur le banc pour succéder au « Mister » italien. Même si le coach du Bayer Leverkusen a jeté le flou sur son avenir ces dernières heures. « le Real Madrid ? Vous n’avez pas perdu de temps. Je ne peux rien dire, nous sommes au milieu d’une saison » a simplement fait savoir celui qui est en tout cas le favori n°1 de la presse et des supporters pour devenir le nouvel entraîneur du Real Madrid à la fin de la saison.