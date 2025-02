« ‍Corruption ‍», le Real Madrid s’y met aussi

Dans : Liga.

Par Quentin Mallet

L’arbitrage espagnol s’apprête à prendre une nouvelle fois un gros tacle de la part du Real Madrid. Les supporters madrilènes ont prévu, à la demande de Florentino Pérez, un chant vindicatif à l’égard de la Fédération espagnole lors de la réception du Girona.

Ce dimanche 23 février à 16h15, le coup d’envoi du match entre le Real Madrid et le Girona sera sifflé. Cette rencontre est avant tout l’occasion pour les Merengue de recoller au FC Barcelone en tête de la Liga et ainsi éviter de prendre du retard dans la course au titre. Toutefois, ce match fait aussi couler beaucoup d’encre avant même que les vingt-deux acteurs ne foulent le terrain. En tribunes, les supporters du club madrilène vont faire passer un message à la Fédération royale espagnole de football afin de protester contre l’arbitrage.

Le Real Madrid chante contre l’arbitrage

El Real Madrid le pide a su afición que cante "Corrupción en la Federación" en el minuto 12.



Antes el club se mostraba contrario a que su hinchada lo cantase. Pero tras los últimos episodios, el club va con todohttps://t.co/q3iZZYzNvp — Rodra (@Rodra10_97) February 22, 2025

« Corruption à la Fédération », entendrons-nous dans les tribunes du moderne Santiago-Bernabéu à la 12ᵉ minute de jeu du match face au Girona. Comme l’indique Relevo, c’est carrément le Real Madrid qui a demandé à ses supporters de chanter ces paroles. D’ordinaire réticent à l’idée de les laisser chanter ce genre de chants, Florentino Pérez a craqué. Le contexte actuel l’oblige à prendre des mesures importantes pour faire passer son message.

Il n’y a pas qu’en France qu’un club populaire fait parler de lui à cause de ses remontrances contre l’arbitrage domestique. En Espagne, le Real Madrid s’est mis une bonne partie du reste du championnat à dos à cause de ses protestations incessantes contre la qualité de l’arbitrage espagnol. A tel point que Florentino Pérez n’est plus très loin de demander à ce que des arbitres étrangers viennent officier sur les terrains de Liga. Pour protester contre la RFEF, les supporters madrilènes vont chanter. En pleine guerre avec le football espagnol, le puissant dirigeant du Real Madrid ne risque pas d’apaiser les tensions.