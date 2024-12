Esp ‍: Deux signatures XXL pour 0 euro, le Barça est bouillant

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Confronté à une situation financière toujours plus précaire, le FC Barcelone prépare son prochain mercato estival avec des idées, à défaut d’avoir de gros moyens. Jonathan Tah et Thomas Partey, libres en juin prochain, sont ciblés.

La situation financière du FC Barcelone n’est toujours pas rose et l’épineux cas Dani Olmo l’a rappelé à tous les amoureux du club blaugrana. Pour enregistrer son meneur de jeu espagnol lors de la seconde partie de saison, l’actuel troisième de la Liga a été contraint de vendre des sièges VIP de son futur Camp Nou pour une centaine de millions d’euros. Sans ce sacrifice, l’international espagnol se serait retrouvé libre de tout contrat. Pas besoin de preuve supplémentaire pour être certain que les finances du Barça sont toujours dans le rouge vif.

Le Barça invente l'astuce qatarie pour garder Dani Olmo https://t.co/iecPK8QQOj — Foot01.com (@Foot01_com) December 29, 2024

A défaut d’avoir de gros moyens, le board catalan va devoir se creuser les méninges pour se renforcer lors du prochain mercato. A en croire les informations du Mundo Deportivo, deux joueurs libres en juin prochain sont les cibles principales du FC Barcelone pour la saison à venir. Le vice-champion d’Espagne en titre a bien l’intention de se positionner sur les meilleurs joueurs en fin de contrat afin de renforcer son effectif à moindre coût. C’est ainsi qu’avec la validation de son entraîneur Hansi Flick, le Barça a entamé des discussions pour signer Thomas Partey et Jonathan Tah.

Le Barça vise Partey et Tah en fin de contrat

Le milieu de terrain ghanéen arrive en fin de contrat avec Arsenal, où il a énormément joué ces derniers mois sous les ordres de Mikel Arteta tandis que le second, champion d’Allemagne avec le Bayer Leverkusen l’an passé, n’est pas contre l’idée de découvrir un nouveau championnat. Deux cibles prestigieuses pour le FC Barcelone, qui sait qu’il doit concentrer tous ses efforts sur ce marché des joueurs libres afin de recruter malin et pour pas cher. L’idée du club catalan est de rapidement trouver un accord avec Partey et Tah afin de s’assurer leur signature au plus vite. Un début de mercato ambitieux sur le plan sportif, malgré des limites financières connues de tous.