Kike Salas arrêté par la police

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Dans une tentative d’escroquerie qui se pratique de plus en plus souvent dans le football professionnel, Kike Salas a été arrêté et placé en garde à vue par la police espagnole ce mardi.

Le défenseur du FC Séville est soupçonné d’avoir écopé de plusieurs cartons jaunes de manière volontaire, pendant que des proches à lui misaient sur ce pari précis en toute connaissance de cause. Un délit bien évidemment pour lequel une enquête a été menée en toute discrétion par les autorités espagnoles, selon El Confidencial. Le footballeur de 22 ans et deux de ses proches sont soupçonnés d’avoir monté cette escroquerie et ils sont tous les trois interrogés actuellement. Outre les mises importantes, Kike Salas n’a pas non plus fait dans la dentelle, puisque dans une fin de saison sans enjeu pour le club andalou, il a écopé d’un carton jaune à chacun des derniers matchs de la saison, n’en manquant qu’un pour cause de suspension.