Real ‍: L’avenir de Carlo Ancelotti, c’est en prison ‍?

Par Guillaume Conte

Un autre match débute pour Carlo Ancelotti cette semaine, avec l’accusation de fraude fiscale contre lui.

Une grande habitude pour les plus gros salaires du football espagnol, José Mourinho, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ayant été reconnu coupable d’avoir dissimulé des revenus pour échapper au fisc espagnol. Cette fois-ci, c’est pour son précédent passage au Real Madrid que Carlo Ancelotti est épinglé. Entre 2014 et 2015, il est soupçonné d’avoir utilisé plusieurs sociétés écrans dans des paradis fiscaux pour ne pas déclarer ses véritables revenus. Pour faire gonfler son salaire, le club madrilène lui a versé des droits à l’image sur des sociétés qui n’avaient aucune activité commerciale aux Iles Vierges, mais dont le but était de se soustraire aux impôts espagnols.

Carlo Ancelotti assure avoir déjà payé

Esta afición siempre ayuda a cumplir!

Estamos en una nueva final. Hala Madrid! pic.twitter.com/eh1PgoAiQj — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) April 2, 2025

Pour cela, l’entraineur italien risque presque cinq ans d’emprisonnement pour deux chefs d’accusation de fraude fiscale. Le coach de la Maison Blanche assure avoir déjà réglé des pénalités pour ces cas de figure, mais les juges ne sont pas de cet avis. Un procès qui risque donc de faire du bruit dans les prochains jours, même si pour le moment, malgré des fraudes avérées, aucune condamnation à de la prison ferme n’a été prononcée pour les stars du football espagnol épinglées. C’est souvent de lourdes amendes, des pénalités financières, une reconnaissance de culpabilité et du sursis qui sont prononcés pour des faits datant d’il y a plus de 10 ans.