Cristiano Ronaldo est chaud pour affronter le Real Madrid

Si Cristiano Ronaldo est encore en service, le Portugais prépare déjà son après-carrière. La possibilité de racheter le FC Valence lui plairait énormément.

Cristiano Ronaldo ne manque de ressources et rêve encore de remporter de nombreux trophées. La Coupe du monde 2026 est un objectif majeur pour lui et il compte bien mettre tous les ingrédients de son côté pour rafler la mise avec le Portugal. Ensuite, il sera venu le temps pour lui de raccrocher les crampons et de démarrer une vie en dehors des terrains. S'il ne sera plus joueur, CR7 souhaite rester proche du milieu du football. Plus les heures passent et plus la possibilité de racheter un club devient grande pour le joueur d'Al-Nassr. Selon les informations de la presse espagnole, Cristiano Ronaldo pourrait bien être le futur repreneur du FC Valence.

Cristiano Ronaldo et Valence, une affaire qui roule ?

Avec le soutien de l'Arabie saoudite, CR7 réfléchirait en effet à récupérer le club espagnol dans un futur proche. L'actuel propriétaire de Valence, Peter Lim, est très contesté par les fans du club au niveau de sa gestion des opérations. Vendre à Cristiano Ronaldo serait donc une possibilité de sortie concrète pour lui. Cependant, il y a quelques jours, la holding Meriton, qui chapeaute la gestion du FC Valence, indiquait que le club Che n'était pas à vendre. Mais voilà, Peter Lim et Cristiano Ronaldo sont très proches et si un démenti a été récemment publié, tout pourrait se passer en interne. Les deux hommes pourraient donc bien s'entendre pour une vente du FC Valence à plus ou moins long terme. A noter qu'outre Cristiano Ronaldo, Nasser Al-Khelaïfi serait également dans le coup pour s'offrir les pensionnaires de Liga, adversaires du Real Madrid encore le week-end dernier. Peter Lim veut 400 millions d'euros, ce qui a pour le moment été refusé par le Qatar.