L’Arabie Saoudite lui offre trop d’argent, Vinicius refuse

Par Corentin Facy

Priorité de l’Arabie Saoudite, Vinicius Junior a refusé le contrat de 5 ans qui lui a été offert. Le Brésilien donne sa priorité au Real Madrid.

En grande difficulté cette saison, Vinicius Junior a montré lors de la claque subie par le Real Madrid contre Arsenal qu’il peinait à redevenir le joueur hors normes qu’il est depuis plusieurs années. Perturbé par la perte du Ballon d’Or et par les offres saoudiennes selon les médias espagnols, l’international brésilien a décidé de régler une bonne fois pour toute la question de son avenir pour reprendre le fil de son aventure avec le Real Madrid. A en croire les informations de la Cadena Ser, l’ailier gauche de 25 ans a pris une décision ferme et définitive quant à son avenir, celle de refuser le pont d’or proposé par l’Arabie Saoudite.

Pour rappel, la Saudi Pro League était prête à offrir un véritable pactole à Vinicius Junior. La proposition montait à 1 milliard d’euros pour cinq ans, ce qui aurait fait de l’international brésilien le joueur le mieux payé de la planète. Mais le média espagnol révèle que de son côté, « Vini Jr » préférait un contrat sur deux ans et pas plus. Aucun accord n’a donc été trouvé et par conséquent, la tendance est maintenant à ce que le Brésilien prolonge l’aventure au Real Madrid, où son contrat actuel court jusqu’en 2027.

Vinicius voulait seulement 2 ans de contrat en Arabie Saoudite

Des négociations sont en cours entre le club de la Casa Blanca et son numéro 7, et l’optimisme est désormais de rigueur. Un énorme retournement de situation dans ce dossier alors que depuis plusieurs jours, la presse espagnole était de plus en plus convaincue du départ à venir de Vinicius Junior afin de faire de Kylian Mbappé la seule tête de proue du projet du Real Madrid pour les années à venir. Le successeur de Carlo Ancelotti, dont le départ semble de plus en plus probable en fin de saison, va donc devoir se creuser la tête pour faire cohabiter l’international français et son compère brésilien sur le front de l’attaque merengue.