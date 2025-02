Des racistes au Real, Yamal n’est pas surpris

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Pendant la démonstration du FC Barcelone à Santiago Bernabéu (0-4) le 26 octobre dernier, Lamine Yamal et son coéquipier Alejandro Balde avaient été victimes de racisme. Rien d’étonnant pour l’ailier blaugrana qui croit connaître les réelles motivations de ces supporters du Real Madrid.

C’est l’un des combats actuellement menés par la Liga. Cette saison encore, des joueurs comme Vinicius Junior se plaignent de racisme dans les stades espagnols. L’ailier du Real Madrid est régulièrement ciblé à l’extérieur, pendant que ses supporters adoptent le même comportement auprès d'autres acteurs. En octobre dernier, le FC Barcelone était venu infliger une leçon aux Merengue à Santiago Bernabéu dont certains spectateurs avaient tenu des propos racistes sur Lamine Yamal et son coéquipier Alejandro Balde. Quelques mois plus tard, l’ailier du Barça préfère relativiser cet incident.

Hoy, el futbolista Lamine Yamal ha recibido insultos racistas en el Bernabéu. El Real Madrid de Florentino Pérez sigue protegiendo a ultraderechistas, mientras los medios de comunicación te venden que son abanderados contra el racismo. pic.twitter.com/Jt7bk1XRQX — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 26, 2024

« Quand tu mènes 0-3 ou 0-4, ils peuvent dire n'importe quoi, mais en fin de compte ils ne peuvent rien faire, a réagi l'international espagnol pour Mundo Deportivo. Ils te regardent jouer, ils te regardent en train de les battre sur leur terrain. Ils voient qu'ils n'arrivent pas à atteindre le ballon et c'est la seule chose qui leur reste. Donc, comme l'a dit Balde, qu'ils m'appellent noir ou autre... Je le suis et ça ne me dérange pas. Nous sommes fiers. Et en fin de compte, quand ils gagnent, ils ne disent rien. C'est quand ils perdent. Et c'est tout. »

Yamal attend des sanctions

« C'est mal bien sûr et il ne faut pas le défendre, a précisé le Blaugrana. Il n'y a pas de place pour ça dans le football. Ils doivent quitter le stade. Mais bon, la Fédération est déjà au courant, tout le monde l'a vu et elle doit prendre les mesures nécessaires. » Si Lamine Yamal en avait besoin, ces insultes représentent une raison supplémentaire pour écarter l’hypothèse d’un avenir au Real Madrid. « Impossible. Le Real, non », a certifié le jeune talent de 17 ans.