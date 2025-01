Ça chauffe au Real, Mbappé et Tchouaméni vont au clash

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Malgré la victoire contre le Celta Vigo (5-2 ap) jeudi en Coupe du Roi, le Real Madrid évolue dans un climat tendu. Les supporters madrilènes restent marqués par la nouvelle humiliation dans le Clasico (2-5) dimanche en Supercoupe d’Espagne. Parmi les cibles des fans, le Français Aurélien Tchouaméni ne se laisse pas faire et peut compter sur le soutien de son compatriote Kylian Mbappé.

Le Real Madrid ne s’est pas vraiment rassuré. Quatre jours après la déroute contre le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne, la Maison Blanche a eu besoin de la prolongation pour venir à bout du Celta Vigo en Coupe du Roi. Il en faudra plus pour calmer les supporters toujours remontés. Pendant la rencontre jeudi, le public du Bernabéu a notamment ciblé le Français Aurélien Tchouaméni avec des sifflets.

Mbappé défend Tchouaméni

Il est vrai que le milieu aligné en défense centrale le week-end dernier a été en grande difficulté face au Barça. Probablement affecté par le traitement du public, l’ancien joueur de l’AS Monaco a néanmoins choisi d’aller de l’avant. « Ce qui ne vous tue pas… », a écrit l’international tricolore sur Instagram. En attendant de savoir si les sifflets le rendront plus fort, Aurélien Tchouaméni a reçu du soutien en interne. Non pas celui de l’entraîneur Carlo Ancelotti qui comprend les supporters. Mais plutôt de la part de son compatriote Kylian Mbappé.

Au moment de célébrer son but jeudi, l’attaquant madrilène a fermement tenu l’écusson sur son maillot avant de faire le signe « non » avec son index. Adressé au public, le message est assez flou mais la presse espagnole pense que le Bondynois défendait Aurélien Tchouaméni et Carlo Ancelotti, déjà sifflés à l’annonce de la compo avant le match. Kylian Mbappé aurait pu s’expliquer sur les réseaux sociaux. Mais l’ex-Parisien s’est contenté d’une phrase plutôt mystérieuse sur Instagram : « on ne joue pas avec le blason ». Chacun l’interprétera à sa manière.