Le Barça autorisé à enregistrer Dani Olmo... pour l'instant

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Nouveau rebondissement dans l’épisode de l’enregistrement de Dani Olmo et de Pau Victor pour la seconde partie de la saison au FC Barcelone. Si pour l’instant, la situation n’est pas réglée et ne permet pas de considérer que les deux joueurs vont pouvoir disputer la suite de la Liga, le club blaugrana a tout de même obtenu une dérogation sur le gong de la part du gouvernement pour l’enregistrement temporaire des deux joueurs jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise. Comme révélé par Relevo et confirmé par un communiqué, Dani Olmo et Pau Victor sont donc autorisés à jouer la Supercoupe d’Espagne ce mercredi face à l’Athletic Bilbao.