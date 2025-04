Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Au lendemain de la débâcle du Real Madrid face à Arsenal, Kylian Mbappé n'échappe pas aux critiques. L'attaquant français pourrait voir son rêve de gagner la Ligue des champions encore s'échapper.

Les supporters madrilènes se réveillent avec la gueule de bois ce mercredi, la claque prise à l'Emirates (3-0) n'étant pas digérée. Évidemment, compte tenu du passé du Real Madrid, personne ne misera sa paie que dans une semaine les Gunners se qualifieront facilement à Santiago-Bernabeu, mais le danger est grand de voir les Merengue sortir dès les quarts de finale après une campagne européenne qui a connu plus de bas que de hauts. L'attaque du Real Madrid a été tellement inoffensive face à Arsenal, que l'on se doute bien qu'elle ne pourra pas faire pire au match retour. Notamment Kylian Mbappé qui n'a pas brillé en Angleterre, pas plus que Vinicius Jr ou Bellingham. Mais forcément, la star tricolore suscite des interrogations, à l'image de celles lancées par Ludovic Obraniak sur le plateau de la chaîne L'Equipe.

Mbappé pas Ancelotti compatible ?

Dans la foulée de la déroute madrilène à Londres, l'ancien joueur estime que la signature de Kylian Mbappé n'a probablement pas été l'idée du siècle compte tenu du style et de l'effectif de la formation entraînée par Carlo Ancelotti.« Quand le Real Madrid recrute Kylian Mbappé, ils se font un kiff. Florentino Perez se fait un kiff personnel. Sauf que dans la construction de cette équipe-là, c’est un poids pour Carlo Ancelotti d’avoir ces quatre joueurs-là. Carlo Ancelotti est quelqu’un qui sait trancher habituellement, mais là, ça ne fonctionne pas. Alors oui, ça fonctionne en Liga quand il faut battre des équipes qui sont largement à la portée du Real Madrid. Mais, dès que les choses se compliquent, un peu, comme face à Barcelone ou en Ligue des champions cette saison, et bien ça ne fonctionne pas. Madrid paie le prix de ne pas faire des choix entre ses quatre stars (...) Mbappé n'est pas l'unique responsable, mais comme le Real n'arrive pas à choisir c'est un problème », explique Ludovic Obraniak dans L'Equipe du Soir.

Carlo Ancelotti ayant encore un an de contrat avec le Real Madrid, même si son départ en fin de saison a été évoqué, Florentino Perez risque d'avoir à faire un choix rapide lors du prochain mercato. Soit le président madrilène sacrifie son entraîneur, ce qui semble possible en cas de saison blanche, soit il vend une ou des stars. Et forcément, les regards se tournent vers Vinicius Jr, qui est l'ombre de lui-même depuis qu'il a échoué dans la course au Ballon d'Or l'an passé. En aucun cas Kylian Mbappé ne quittera le Real l'été prochain, c'est bien la seule certitude.