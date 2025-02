Esp ‍: Le Real et l'Atlético se neutralisent, le Barça adore

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Le derby de Madrid s'est soldé par un nul (1-1) qui ne fait les affaires d'aucune des deux équipes. Mbappé a ajouté un but à sa collection, mais cela n'a pas été suffisant.

Alors que toute la semaine avant ce derby avait été marqué par des coups de pression mis sur l'arbitre, c'est évidemment une décision de la VAR qui allait permettre à l'Atlético de Madrid d'ouvrir le score en terre ennemie. En effet, en pleine surface, Tchouaméni touchait le pied de Lino et déséquilibrait ce dernier. L'arbitre était appelé par son confrère en charge de la vidéo et sifflait penalty. Alvarez ne se posait pas de question et d'une panenka, il trompait Courtois (0-1, 35e). On se doute bien que du côté du Real, on aura quelque chose à dire sur cette sanction.

En tête à la pause, et virtuellement leader de la Liga, les Colchoneros étaient cependant mis sous pression dès le retour des vestiaires, et c'est logiquement que Mbappé égalisait, le joueur français reprenant victorieusement un ballon de Bellingham repoussé par un défenseur de l'Atlético (1-1, 50e). Le Real Madrid se faisait nettement plus dominateur, mais l'équipe de Diego Simeone tenait bon et arrachait un bon point dans ce choc au sommet. Un résultat qui fait évidemment les affaires du Barça, les Catalans étant en mesure de revenir à deux points du Real Madrid, leader, en cas de victoire dimanche à Séville.