Il martyrise les Bleus, Luka Modric en redemande

Impressionnant lors du quart aller de Ligue des Nations contre l’équipe de France (2-0) jeudi, le Croate Luka Modric a encore les qualités pour continuer sa carrière. Le milieu du Real Madrid, dont le contrat expire en juin prochain, ne semble pas fermer la porte à une saison supplémentaire dans la capitale espagnole.

Les milieux de l’équipe de France ont pris une leçon. Associés par le sélectionneur Didier Deschamps malgré leur manque de complémentarité, Aurélien Tchouaméni, Mattéo Guendouzi et Adrien Rabiot ont été nettement dominés en Croatie jeudi. Leurs homologues croates Mateo Kovacic et Luka Modric ont rendu une bien meilleure copie avec et sans ballon. Mais c’est surtout le milieu du Real Madrid qui a impressionné dans ce quart de finale aller de Ligue des Nations.

Modric encore largement au niveau

Malgré ses 39 ans, sa créativité n’a fait que souligner l’absence d’un joueur de son profil chez les Bleus. Après une telle prestation, il est clair que Luka Modric a encore les ressources pour continuer sa carrière. Son avenir a d’ailleurs été évoqué lors d’une interview accordée à Téléfoot. L’occasion pour le Merengue d’ouvrir la porte à une prolongation de son contrat qui expire en juin prochain.

« Je n’ai aucune pression… On verra ce qu’il se passe. »



« Si je pense à quitter le Real Madrid et à prendre ma retraite ? Pour l'instant non mais j'ai toujours dit que j'aimerais prendre ma retraite au Real Madrid et que ce serait un rêve pour moi, a rappelé l’ancien joueur de Tottenham à l’émission de TF1. Mais on verra ce qui se passera. Il reste encore beaucoup de temps dans la saison. Je veux me concentrer sur ce qu'il reste. Parce qu'il nous reste beaucoup de matchs. On verra ce qu'il se passera. Je ne suis pas du tout pressé. » Moins utilisé à la Maison Blanche, Luka Modric reste une belle alternative dans l’effectif de Carlo Ancelotti.