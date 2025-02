Le Raleur de Madrid, Antoine Griezmann n’en peut plus

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

La tension est terrible en Espagne avec le gros coup de pression du Real Madrid sur les arbitres. Antoine Griezmann appelle au calme avant le choc entre le Real et l’Atlético.

A deux jours du match phare de Liga entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, la tension est à son comble en Espagne. La défaite de la Maison Blanche sur le terrain de l’Espanyol Barcelone le week-end dernier a cristallisé les tensions. L’unique buteur du match n’est autre que Carlos Romero, qui aurait du être exclu plus tôt dans la rencontre en raison d’un énorme tacle par derrière sur Kylian Mbappé. Le Real Madrid a pris la parole a grands coups de communiqué pour expliquer à quel point il était désavantagé en Espagne, ce qui a eu le don de mettre tout le monde sur les nerfs. Car en Liga, les adversaires du Real Madrid ont plutôt tendance à penser que les arbitres protègent plus facilement les joueurs de Carlo Ancelotti. Un débat sans fin mais qui ne sert pas les intérêts du football ou comme en France, chacun passe son temps à dire qu’il est désavantagé dès qu’une décision est contraire.

Griezmann plaint les arbitres

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Atlético de Madrid (@atleticodemadrid)

Il est temps de passer à autre chose et c’est Antoine Griezmann qui le dit. L’attaquant de l’Atlético de Madrid se lasse de cette surenchère avec toujours un seul coupable, l’arbitre. « Il faut arrêter ces bêtises, car pour moi ce sont des bêtises. Il faut laisser les arbitres tranquilles. Ils doivent déjà nous supporter sur le terrain, ce n'est pas pour supporter d’autres bêtises en dehors. Tout le monde est responsable. Les clubs, les présidents, les journalistes. Maintenant, peu importe qui arbitre, ils vont au stade avec la peur de commettre une erreur, ils savent que tout le monde est en train de les regarder. Ce n’est pas bon pour l’arbitre d’aborder le match de cette façon », a confié Antoine Griezmann à Movistar, histoire de soulager un peu les officiels autour de ce choc où en effet, tout le monde aura le regard tourné vers l’arbitrage après l’énorme coup de pression du Real Madrid dans la semaine.