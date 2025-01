Lewandowski boulet du Barça, Yamal et Pedri perdent patience

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Malgré d’excellentes statistiques cette saison, Robert Lewandowski ne donne pas entière satisfaction au FC Barcelone. L’attaquant polonais n’a plus le même rendement dans le jeu. Sa baisse de régime n’a pas échappé à certains coéquipiers qui inciteraient la direction sportive à miser sur un nouveau buteur.

La folle victoire contre Benfica (4-5) mardi reflète assez bien la saison du FC Barcelone. Dans cette rencontre de la 7e journée de Ligue des Champions, les Blaugrana ont alterné le bon et le moins bon. La partie peut aussi symboliser les performances de Robert Lewandowski. Certes, l’attaquant du Barça a réussi ses deux penalties. Mais sa prestation du soir n’est certainement pas sa meilleure de l’exercice. Ses 28 buts toutes compétitions confondues ne suffisent pas pour masquer ses difficultés dans le jeu ces dernières semaines.

9 buts en Ligue des Champions cette saison pour notre '9' Robert Lewandowski pic.twitter.com/ZF2o2FELE6 — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) January 21, 2025

Parfois secoué par les défenseurs adverses, l’avant-centre de 36 ans n’est plus un point d’appui aussi solide devant. Et son pressing a perdu en intensité. Une baisse de régime remarquée en interne. Certains de ses coéquipiers ainsi que le staff technique ont constaté sa méforme. A tel point que des joueurs comme Lamine Yamal et Pedri auraient alerté la direction sportive. C’est effectivement la version donnée par El Nacional. Apparemment, les deux jeunes talents estiment que le Barça a besoin d’un nouvel attaquant plus mobile et plus adapté à la philosophie d’Hansi Flick pour la saison prochaine. Une signature jugée indispensable si le club catalan veut prétendre à tous les trophées.

Gyökeres et Isak ciblés

Il faut croire que les dirigeants sont du même avis. Le directeur sportif Deco aurait déjà commencé à étudier certaines pistes comme Viktor Gyökeres et Alexander Isak. Mais pour le buteur du Sporting Portugal comme pour celui de Newcastle, l’opération serait très onéreuse et nécessiterait les sacrifices de joueurs tels que Ferran Torres et Ansu Fati. Pas sûr que le Barça possède la santé financière pour s’attaquer à ce genre de dossiers.