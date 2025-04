Liga ‍: Le Real Madrid tente de virer Javier Tebas

Dans : Liga.

Par Quentin Mallet

Dans une affaire de divulgation d’informations confidentielles, Javier Tebas pourrait perdre son fauteuil de président de la Liga après une plainte déposée par le Real Madrid et validée par le Conseil Supérieur des Sports.

Javier Tebas se retrouve dans une position plus que délicate après une plainte déposée par le Real Madrid auprès du Tribunal Administratif du Sport. Le club dirigé par Florentino Pérez accuse l'actuel président de la Liga d’avoir divulgué des informations confidentielles issues d’un vote, en théorie anonyme, de l’assemblée de la Liga organisé en avril 2023. Cette révélation publique, notamment via les réseaux sociaux, serait en infraction avec les règles internes de l’organisation via l’article 19 des Statuts de la Liga. L'article 104 des lois du sport considère aussi comme une infraction très grave « le non-respect des résolutions de l’assemblée générale et des règles statutaires ou réglementaires ».

Javier Tebas, ça sent la fin

Le Conseil Supérieur des Sports, rattaché au gouvernement de Pedro Sánchez, a validé la recevabilité de la plainte. Celui-ci considère qu’il existait des éléments suffisants pour justifier une enquête. Cette décision marque un tournant, car elle ouvre la voie à une éventuelle suspension de Tebas si les faits sont avérés. Le Real Madrid estime que cette violation de la confidentialité porte atteinte à ses droits et reflète une gestion partiale et hostile de la Liga par son président.

Florentino Pérez, déterminé à défendre les intérêts du club, voit dans cette affaire l’opportunité de mettre fin à une présidence qu’il juge néfaste. Il a d'ailleurs eu plusieurs fois l'occasion d'en parler dernièrement, surtout depuis qu'il est en guerre contre le corps arbitral espagnol. Le Tribunal administratif du Sport est désormais chargé de trancher. Si la plainte aboutit, Tebas pourrait être écarté de ses fonctions. En attendant, le climat reste tendu au sommet du football espagnol, alors que l'institution traverse une grave crise de gouvernance.