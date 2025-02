Espagne ‍: Terribles images en plein direct

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Si la bêtise humaine est infinie selon Albert Einstein, le football permet malheureusement trop souvent de le vérifier. Une fois encore ce mercredi soir, Vinicius Junior a été victime de comportements et de cris racistes dans les tribunes, lors du déplacement du Real Madrid à San Sebastian en Coupe du Roi. Un « supporter » de la Real Sociedad a notamment été vu en plein direct en train d’imiter un singe pour s’en prendre à l’international brésilien qui était juste devant lui. Les images ne laissent pas de place au doute et désolent le public espagnol depuis mercredi soir.

Vinicius, capitaine du Real Madrid

Soy yo o el tipo de detrás está haciendo el gesto del mono...? pic.twitter.com/8WLeYQLeNN — Vic (@VictoriusRM) February 26, 2025

Pour sa première en tant que capitaine du Real Madrid, Vinicius Junior ne s’est pas laissé déstabiliser, et a préféré en sourire même si ce genre d’attitude ne doit jamais être banalisée. Il a néanmoins profité de son statut de capitaine pour alerter l’arbitre des chants racistes notamment entendus dans le stade, ce qui a causé l’interruption de la rencontre et la diffusion d’un message prévenant les fans locaux du possible arrêt définitif du match. Le défenseur madrilène Raul Asensio, dont le nom a été cité dans un scandale en Espagne, a été également la cible de chants offensants. Les socios de la Casa Blanca en ont également profité pour apporter leur soutien à Vinicius Junior dans la soirée.