Griezmann, une décision historique la semaine prochaine ‍?

Par Quentin Mallet

En fin de contrat à l’issue de la saison en cours, Antoine Griezmann va devoir faire un choix crucial pour son avenir. Soit il active son option de prolongation d’une saison avec l’Atlético de Madrid, soit il file en MLS. Une décision devrait intervenir la semaine prochaine.

Antoine Griezmann vit l’une de ses plus belles saisons avec l’Atlético de Madrid. Pourtant, il arrive à la fin de son contrat. En juin prochain, il sera libre de s’engager où il le souhaite. L’occasion pour lui de réfléchir avec encore plus d’insistance à son désir de terminer sa carrière en MLS. Heureusement pour Diego Simeone et les Colchoneros, son contrat dispose d’une année supplémentaire en option, laquelle peut d’ores et déjà être activée. Une réunion avec Miguel Angel Gil, le PDG du club, aura même lieu la semaine prochaine pour discuter de son avenir. Tout le club espère qu’il continuera une saison de plus, mais rien n’est encore joué. Au jour de ses 34 ans, ce vendredi 21 mars, Griezmann est à l’aube d’un choix crucial pour sa carrière.

L’Atlético ou la MLS, Griezmann doit choisir

La situation contractuelle d’Antoine Griezmann fait paniquer la direction de l’Atlético de Madrid et surtout Diego Simeone. L’entraineur argentin est un fan absolu de son joueur et veut qu’il reste une année supplémentaire. Si l’on pouvait croire que « Grizou » allait signer pour sûr en MLS l’été prochain, il n’en est finalement rien, indique L’Equipe. L’ex-international français n’a pas encore pris sa décision. Sa famille et lui sont heureux de vivre à Madrid, mais l’Atlético va devoir consentir à augmenter son salaire en cas d’activation de l’année en option. Pour rappel, Griezmann avait accepté de réduire drastiquement son salaire pour pouvoir faire son grand retour chez les Colchoneros.

Toutefois, plusieurs interrogations subsistent. Pour qu’Antoine Griezmann accepte de prolonger une saison, il faut encore qu’il ait envie de se frotter au plus haut niveau européen jusqu’en juin 2026. Aussi, veut-il vraiment tenir une saison de plus sans trophée domestique ? En plus, la presse madrilène indique depuis plusieurs jours que son choix d'aller en MLS est quasiment fait. Tout se jouera donc lors de son prochain rendez-vous avec le patron de l’Atlético. En attendant, le mystère reste entier.