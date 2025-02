0 but en trois mois, Vinicius se voit au-dessus de Mbappé

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Rien de tel qu'une fiche de paye pour lancer une guerre des égos au sein du Real Madrid. La prolongation de Vinicius Jr cristallise toutes les tensions.

Avant d’affronter Manchester City en Ligue des Champions cette semaine, le Real Madrid connait un gros coup de mou. Un point sur les deux derniers matchs, et un petit match nul contre l’Atlético de Madrid en Liga ce week-end. Le titre n’est pas encore en danger, mais la saison va commencer à se jouer en ce mois de février avec la double confrontation face aux champions d’Angleterre. Et à l’approche de ce match, Vinicius Junior est porté disparu. Entre sa suspension pour son expulsion contre Valence puis celle pour une accumulation de cartons jaunes, sa blessure aux ischio-jambiers et ses mauvais matchs récemment, le Brésilien n’a plus marqué en Liga depuis trois mois et un triplé contre Osasuna au début du mois de novembre 2024.

Vinicius demande le plus gros salaire

Malgré cet état de forme déplorable, l’ancien de Flamengo veut profiter des rumeurs sur l’intérêt de l’Arabie Saoudite, prêt à mettre le paquet pour le faire venir l’été prochain, pour négocier au mieux une prolongation de contrat auprès du Real Madrid. Selon The Athletic, Vinicius Junior exige tout simplement le meilleur salaire du club, devant Kylian Mbappé et Jude Bellingham, en raison de son statut de joueur capable de remporter le Ballon d’Or. Un salaire qui doit refléter, aux yeux du Brésilien, sa réelle importance dans l’équipe. En terme de salaire pur, Kylian Mbappé est actuellement en tête avec 15 millions d’euros par an. Vinicius met en avant que l’Arabie Saoudite souhaite lui offrir un salaire à la Neymar, de 100 millions d’euros la saison, pendant trois ans.

Florentino Pérez, dont son ailier a toujours été l’un de ses chouchous, commence toutefois à se lasser de devoir slalomer entre les polémiques liées à Vinicius, repris de volée cette semaine par Luka Modric en plein match, sur son absence de travail défensif. Pas certain dans ses conditions que le Real Madrid se plie à toutes ses exigences.