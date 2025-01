Cet attaquant du Real Madrid en déprime totale

Dans : Liga.

Par Quentin Mallet

Quelques heures avant le coup d’envoi de la finale de la Supercoupe d’Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone, une information venue de nos voisins ibériques évoque l’état d’esprit tourmenté d’Endrick. Le Brésilien ne se sent plus très heureux.

Lors du mercato estival 2024, le Real Madrid est enfin parvenu à mettre la main sur Kylian Mbappé, mettant ainsi un terme à l’un des feuilletons les plus interminables du football moderne. Sa signature a logiquement été bien vue par l’écrasante majorité des supporters et observateurs du club aux multiples Ligue des champions. Pour Endrick, toutefois, la présence de Mbappé dans l’effectif n’est pas forcément une bonne chose pour sa situation personnelle. Si s’entrainer aux côtés des meilleurs lui convient, le Brésilien peine toutefois à faire son trou. L’ancien de Palmeiras ne parvient pas à concrétiser les quelques minutes de temps de jeu que Carlo Ancelotti lui accorde. Une situation qui inquiète d’ailleurs Rodrygo, son compatriote, qui voit en lui une forme de dépression.

Endrick, la déprime totale

Selon les informations de Don Balon, le contexte que traverse Endrick lui est particulièrement difficile à surmonter. Le moral du Brésilien est actuellement au plus bas. Il est donc dans un cercle vicieux : en manque de confiance, il ne parvient pas à se montrer décisif lorsqu’il a du temps de jeu, par conséquent, Carlo Ancelotti lui en accorde de moins en moins. Avant le dernier match de Copa del Rey début janvier, il fallait remonter au 2 octobre 2024 pour retrouver les traces d’un match au cours duquel il a joué plus de 45 minutes. En Liga cette saison, il ne compte que 82 minutes jouées en 12 participations, soit à peine 7 minutes de jeu par match. Un état de fait qui mine totalement son moral.

Malgré le soutien inconditionnel de Rodrygo, lequel est touché par la situation actuelle de son ami, Endrick ne gagne pour le moment pas la confiance de Carlo Ancelotti. Il n’espère d’ailleurs même plus glaner quelques minutes de jeu pendant la finale de la Supercoupe d’Espagne à venir. Des débuts compliqués, mais il ne serait pas le premier à avoir du mal à se faire sa place lors de son arrivée dans la Casa Blanca.