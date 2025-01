Le Real au top, Mbappé est en chute libre

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

En meilleure forme avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a quand même été rétrogradé au classement des joueurs les mieux valorisés. L’attaquant français, un temps considéré comme le meilleur au monde, n’apparaît plus sur le podium de l’Observatoire du football.

C’est certain, Kylian Mbappé va beaucoup mieux. L’attaquant du Real Madrid livre de meilleures prestations et reçoit le soutien des supporters. Le Français, enfin épargné par les critiques, a même été ovationné par le public de Minera (D4 espagnole) lundi soir en Coupe du Roi (victoire 0-5). Il n’empêche que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’a pas encore effacé ses premiers mois difficiles à la Maison Blanche. Ou plutôt son année 2024 insuffisante.

La preuve avec la dernière lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football. Alors que certains le considéraient comme le meilleur au monde, Kylian Mbappé n’apparaît même plus sur le podium des joueurs les plus chers selon le CIES. Dans ce classement qui prend notamment en compte les performances, l’âge et la durée du contrat, le capitaine de l’équipe de France n’est que cinquième avec une valeur estimée à 175,2 millions d’euros.

Le Real en force dans le top 10

Loin devant, c’est son coéquipier madrilène Jude Bellingham, valorisé à 251,4 millions d’euros, qui domine cette hiérarchie. Derrière l’attaquant de Manchester City Erling Haaland (221,5 millions d’euros), l’autre star du Real Madrid Vinicius Junior (205,7 millions d’euros) complète le podium. A noter que le premier joueur de Ligue 1 arrive en 21e position avec João Neves (105,8 millions d’euros), plus cher que Warren Zaïre-Emery (25e, 103 millions d’euros).

Le top 10 des joueurs les plus chers (en millions d'euros) :

1. Jude Bellingham 251,4 (Real Madrid)

2. Erling Haaland 221,5 (Manchester City)

3. Vinicius Junior 205,7 (Real Madrid)

4. Lamine Yamal 180,3 (FC Barcelone)

5. Kylian Mbappé 175,2 (Real Madrid)

6. Bukayo Saka 157,3 (Arsenal)

7. Florian Wirtz 151,2 (Bayer Leverkusen)

8. Cole Palmer 150 (Chelsea)

9. Phil Foden 144,6 (Manchester City)

10. Rodrygo 141,3 (Real Madrid)