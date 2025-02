6 mois d’essai pour le Barça, Neymar est prêt à tout

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Plombé par des blessures en Arabie Saoudite, Neymar a choisi de se relancer au sein de son club formateur. Le Brésilien porte à nouveau les couleurs de Santos en espérant attirer l’attention du FC Barcelone d’ici l’été prochain.

Neymar n’est pas revenu en pré-retraite. Après son échec en Arabie Saoudite, le milieu offensif de 33 ans compte bien relancer sa carrière à Santos. Le Brésilien se dit déterminé et piqué par le choix de son précédent entraîneur Jorge Jesus. Du côté d’Al-Hilal, le coach portugais n’avait pas inscrit sa star sur la liste des joueurs qualifiés pour disputer la deuxième partie du championnat. Le technicien jugeait Neymar en retard sur le plan physique.

Neymar la tête au Barça

« J'ai été très contrarié par les déclarations de Jorge Jesus, avait réagi l’ancien joueur du Paris Saint-Germain pour Cazé TV. A l'entraînement, j'ai démontré que j'étais capable de jouer, que j'étais dans les mêmes conditions que les autres joueurs. Parce que quand on formait un collectif, c'était moi qui décidais, c'était moi qui marquais les buts. » Neymar va donc lui répondre sur le terrain, sachant que de bonnes performances peuvent lui permettre d’atteindre son principal objectif.

En effet, la radio SER Catalunya révèle que l’international auriverde souhaite revenir en Europe la saison prochaine. Le meneur de jeu rêve de retrouver un cador européen et surtout le FC Barcelone. La source ignore ce qu’en pense le club catalan. Mais son directeur sportif Deco, à la recherche d’un ailier gauche, pointait récemment du doigt le salaire imposant de Neymar. « Depuis son départ en Arabie Saoudite, nous avons compris que c'était un joueur cher et avec de grandes exigences économiques, surtout par rapport aux normes du fair-play financier de la Liga », expliquait le dirigeant du Barça sur TNT Sports Brasil. En plus d’un retour à son meilleur niveau, un gros effort salarial serait nécessaire pour Neymar.