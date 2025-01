Real ‍: Pérez va couper des têtes, deux Français concernés

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid a pris la marée ce dimanche soir en finale de la Supercoupe d'Espagne face au Barça. Une humiliation que Florentino Pérez ne digère pas du tout.

Il n'y a pas eu photo ce dimanche soir en Arabie saoudite pour le compte de la finale de la Supercoupe d'Espagne entre le Real Madrid et le Barça. Comme en Liga quelques mois plus tôt, les Catalans n'ont fait qu'une bouchée de leur ennemi merengue. Une victoire éclatante sur le score de 5 buts à 2 qui marque logiquement les esprits. Si les Barcelonais jubilent, le Real Madrid se remet en question. Florentino Pérez veut que les choses changent et n'hésitera pas à couper certaines têtes, que ce soit cet hiver ou l'été prochain sur le marché des transferts. Selon la presse espagnole, le président du Real Madrid a déjà trois noms en tête à faire partir au plus vite.

Florentino Pérez prend une décision forte

Ces dernières heures, Fichajes indique en effet que Pérez ne veut plus entendre parler de Lucas Vazquez, Ferland Mendy et Aurélien Tchouameni. Le dernier cité ne répond pas aux attentes depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Ce dimanche soir, il aura été en grandes difficultés face aux attaques catalanes, même s'il ne jouait pas à son poste. Les trois joueurs cités ne devraient pas avoir de mal à se trouver un nouveau challenge mais en tout cas, les champions d'Europe ne comptent pas laisser trainer les choses. Des décisions fortes sont en préparation et d'autres joueurs pourraient également être poussés vers la sortie si les résultats ne s'arrangent pas très rapidement. La Liga et la Ligue des champions sont des objectifs affichés lors de cette seconde partie de saison mais les motifs de satisfaction ne sont pas nombreux au Real Madrid. De quoi changer les habitudes prises ces derniers mois.