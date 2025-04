Esp ‍: Ancelotti viré, Xabi Alonso au Real c'est signé ‍!

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Carlo Ancelotti risque de payer au prix fort le naufrage du Real Madrid face à Arsenal mardi en quart de finale aller de la Ligue des Champions.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2026, Carlo Ancelotti n’est plus du tout certain de continuer l’aventure avec le club merengue la saison prochaine. Distancé par le FC Barcelone en Liga avec quatre points de retard sur le club catalan, le Real Madrid est aux portes de l’élimination en Ligue des Champions après sa défaite 3-0 sur le terrain d’Arsenal ce mardi soir. Au-delà des mauvais résultats, ce sont les attitudes et le jeu décevant du Real Madrid qui inquiètent, à tel point que l’entraîneur italien se retrouve menacé comme jamais.

🚨🚨| 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Selon des sources du Real Madrid, Xabi Alonso aurait DÉJÀ SIGNÉ son contrat de NOUVEL ENTRAÎNEUR du Real Madrid pour CET ÉTÉ. @COPE ✅✍️ pic.twitter.com/Ej4C5uYVoK — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) April 9, 2025

Le média espagnol Cope va plus loin, affirmant que l’avenir de Carlo Ancelotti est quasiment réglé et que le départ de l’ancien maestro de l’AC Milan ou encore de Chelsea ne fait plus aucun doute. Déjà fragilisé par le classement en Liga, Carlo Ancelotti a peut-être grillé son dernier joker à Londres ce mardi. Et pour le remplacer, Florentino Pérez a déjà bien avancé sur un dossier qui ne surprendra personne, celui menant à Xabi Alonso, champion d’Allemagne en titre avec le Bayer Leverkusen. Ces dernières semaines, la tendance était pourtant à une troisième saison consécutive pour l’Espagnol au Bayer, mais la situation du Real Madrid a tout changé à tel point que selon la Cope, Xabi Alonso aurait déjà « signé » son futur contrat avec le club de la Casa Blanca.

Xabi Alonso en route pour le Real Madrid

Un coup de tonnerre si cela venait à se confirmer et une claque pour les dirigeants et les supporters du Bayer Leverkusen, lesquels imaginaient l’avenir avec leur entraîneur espagnol à court terme, et qui vont peut-être finalement le voir filer au Real Madrid plus tôt que prévu. La semaine prochaine, Carlo Ancelotti va tout de même tenter ce qui semble impossible, à savoir une remontada de trois buts contre Arsenal en quart de finale retour de la Ligue des Champions. S’il n’y parvient pas, il s’agira très certainement du dernier match européen de l’Italien avec le Real Madrid.