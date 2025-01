Mbappé superstar, Canal+ veut sa part du gâteau

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Auteur d'un doublé ce dimanche avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a clairement retrouvé son meilleur niveau. Du côté de Canal+, on ne croit pas au hasard.

Chaque match le confirme, Kylian Mbappé n'est plus très loin d'être revenu au sommet, sa masterclass face à Las Palmas (deux buts et une passe décisive) ayant fait le bonheur des supporters madrilènes, mais également des médias proches du Real qui estiment que cette fois l'ancien joueur du PSG a totalement digéré son transfert et les événements de l'automne. Depuis plusieurs semaines, on sentait bien que Mbappé allait de mieux en mieux, et forcément du côté de Canal+, on pense que cela a à voir avec la fameuse interview accordée par la star française du football à Mouloud Achour.

Sortant ce soir-là de son mutisme, après plusieurs mois de silence, Kylian Mbappé avait évoqué sa situation devant une audience record pour ce talk-show très policé. Avec malice, Laurent Paganelli a jugé utile de rappeler cet entretien qui a peut-être changé la face de la saison du champion du monde 2018 et que cela était un bon tuyau pour tout le monde.

pour tous les buteurs qui sont en manque de confiance , je vous conseille Mouloud Achour ❤️ @KMbappe encore très bon aujourd’hui 🔥 pic.twitter.com/zPxRIui27O — Laurent Paganelli (@LaurentPaganel1) January 19, 2025

Via X (anciennement Twitter), l'homme de terrain de Canal+ a adressé un petit message pour les footballeurs qui seraient en plein doute. « Pour tous les buteurs qui sont en manque de confiance, je vous conseille Mouloud Achour ❤️ KMbappe encore très bon aujourd’hui 🔥 », a lancé Laurent Paganelli en rappelant implicitement que depuis son passage dans Clique le dimanche 8 décembre dernier, Kylian Mbappé est peu à peu redevenu le joueur exceptionnel qu'il n'était plus depuis plusieurs mois. A ce rythme-là, Mouloud Achour risque d'être harcelé de demandes, même s'il ne fait évidemment aucun doute que Mbappé n'avait pas réellement besoin de cela pour rappeler à toute l'Europe qu'il n'était pas un joueur sur le déclin.