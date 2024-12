Vinicius, le Real Madrid en a marre

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

La situation contractuelle de Vinicius Junior va commencer à provoquer quelques suées au Real Madrid, qui se lasse de voir le Brésilien être courtisé par l'Arabie Saoudite sans prolonger chez les Merengue.

Déterminant dans le sacre en Ligue des Champions la saison dernière, Vinicius Junior est beaucoup plus nerveux cette saison. Sa complémentarité avec Kylian Mbappé, notamment dans les grands matchs, reste à démontrer. Son agacement devant son échec dans la quête au Ballon d’Or a aussi été perceptible. Et la situation en Espagne, avec notamment un manque de reconnaissance et le racisme dans les stades, ne plaide pas sa cause. Au point que le Real Madrid peut légitimement s’inquiéter de perdre son numéro 7 l’été prochain. Car l’Arabie Saoudite, qui l’avait déjà contacté l’été dernier, va revenir à la charge avec une offre colossale. Et la presse européenne n’hésite pas à claironner que cette fois-ci, Vinicius Junior pourrait se laisser convaincre par l’incroyable proposition.

La menace saoudienne prise au sérieux

De son côté, le Real Madrid pourrait ne pas avoir le choix, sachant que le contrat de l’ancien de Flamengo se termine en 2027. C’est à la fois lointain et tout proche, surtout pour des joueurs qui sont parmi les meilleurs au monde. A 24 ans, « Vini » est en tout cas à la croisée des chemins, et il attend une offre exceptionnelle de la part de Florentino Pérez pour envisager de rester au sein de la Casa Blanca. La tension monte donc d'un grand et le Real n'aime pas ce petit jeu où il n'est pas maitre des négociations.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

Selon Todo Fichajes, les discussions vont commencer très prochainement, en janvier 2025, pour une prolongation de contrat au-delà de 2027. L’idée est de blinder le Brésilien sur le très long terme, mais aussi de lui offrir un copieux salaire. Un point crucial car Vinicius réclame les mêmes émoluments qu’un certain Kylian Mbappé, ce que le Real Madrid ne pensait pas devoir lui donner. Mais pour éviter la menace saoudienne, et le salaire à la Cristiano Ronaldo qui lui est promis notamment par Al-Hilal, le président merengue va certainement devoir faire un trou dans son budget lorsqu’il fera l’offre de prolongation à son ailier brésilien.