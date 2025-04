Antoine Griezmann porté disparu, panique à Madrid

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

L’Atlético de Madrid comptait sur un grand Griezmann pour renverser le FC Barcelone en demi-finale de Coupe du Roi ce mercredi. Encore raté pour l’international français, dont la méforme inquiète en Espagne.

Après le spectaculaire match nul à l’aller (4-4), l’Atlético de Madrid espérait l’emporter sur sa pelouse face au FC Barcelone ce mercredi en demi-finale retour de la Coupe du Roi. L’équipe de Diego Simeone, déjà éliminée de la Ligue des Champions, a raté le coche en s’inclinant de peu face aux hommes d’Hansi Flick (0-1). Titulaire en pointe au côté de Julian Alvarez, Antoine Griezmann a encore déçu et c’est malheureusement devenu une habitude chez les Colchoneros. Performant et décisif en début de saison, le natif de Mâcon n’y arrive plus et ses prestations ratées s’accumulent, ce qui provoque une inquiétude légitime en Espagne. « Il n’est pas là » s’alarme Marca.

Griezmann inquiète de plus en plus à l'Atlético

Esp : Griezmann fait tomber un record de Messi https://t.co/ukh8GWjnMH — Foot01.com (@Foot01_com) March 29, 2025

« L’Atlético a besoin de lui. Il a commencé le match avec énergie, mais il a faibli au fur et à mesure que le match avançait. Ses dernières semaines sont un exemple clair que la meilleure version de Griezmann est loin de celle actuelle » poursuit le quotidien espagnol dans son édition du jour, avec la note de 4/10 à la clé. Le Mundo Deportivo va plus loin en expliquant que Griezmann a « disparu », lui qui n’a « pas eu la moindre occasion ». De quoi provoquer une sérieuse vague d’inquiétude et de doute en Espagne, où l’on expliquait ces derniers jours que le champion du monde 2018 souhaitait rester une année de plus à l’Atlético alors que les rumeurs l’envoyant aux Etats-Unis étaient de plus en plus persistantes. Les dirigeants madrilènes vont peut-être finir par s’interroger sur l’intérêt de conserver un joueur dont le prime semble bien loin à présent.