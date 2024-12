Lamine Yamal est le nouveau Neymar, panique au Barça

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

De nouveau blessé à une cheville, Lamine Yamal va manquer près d’un mois de compétition. Sa nouvelle indisponibilité alerte le FC Barcelone et son président Joan Laporta, inquiets à l’idée de voir l’ailier espagnol marcher sur les traces de l’ancien Blaugrana Neymar.

Dans une mauvaise dynamique en Liga, le FC Barcelone n’avait vraiment pas besoin de ça. Lors de la défaite à domicile contre Leganés (0-1) dimanche dernier, Lamine Yamal s’est de nouveau blessé à la cheville. L’ailier du Barça a tenu à rester sur le terrain et à serrer les dents pendant de longues minutes. Mais le diagnostic est rapidement tombé : le Blaugrana est touché aux ligaments et manquera trois à quatre semaines de compétition.

Ce nouveau coup dur inquiète forcément le coach Hansi Flick dans la mesure où les résultats de son équipe ne sont pas les mêmes en l’absence de Lamine Yamal. Mais au sein de la direction, on se préoccupe davantage des effets de cette alerte à long terme. L’international espagnol a déjà subi sa deuxième blessure à une cheville cette saison. Et ses passages à l’infirmerie rappellent inévitablement les cas Gavi, Pedri et surtout Ansu Fati, d’autres jeunes talents du Barça très, voire trop utilisés malgré leur jeune âge. Mais ce n’est malheureusement pas la pire comparaison faite en interne.

Yamal sera protégé

En effet, la source Carpetas Blaugranas affirme que la direction craint de voir Lamine Yamal marcher sur les traces d’un certain Neymar. A Barcelone, le Brésilien avait déjà été ralenti par des blessures, avant ses coups durs plus graves au Paris Saint-Germain. Ses indisponibilités ont gâché un énorme potentiel qui le destinait à devenir l’un des plus grands joueurs au monde. Afin d’éviter un tel scénario pour son crack, le Barça tient à ce que Lamine Yamal guérisse totalement de sa blessure avant de revenir en 2025. Son retour ne sera pas précipité par le staff technique, et tant pis si les Barcelonais restent dépendants de leur ailier droit.