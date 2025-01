Real ‍: Vinicius ou Mbappé, le vestiaire a choisi son camp

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid va bien mieux en Liga même si le rendu n'est pas toujours à la hauteur des espérances. Carlo Ancelotti a beaucoup de travail, que ce soit dans la gestion de ce qui se passe sur le terrain ou dans son vestiaire.



Le Real Madrid a récemment pris la tête de la Liga, au nez et à la barbe de l'Atlético Madrid. De quoi rassurer un peu après la débâcle en Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone. Le chemin parait encore long avant que le Real Madrid ne soit définitivement lancé. Il faudra pour cela que Carlo Ancelotti arrive à gérer un vestiaire composé de grandes stars. Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé l'été dernier en provenance du PSG, Vinicius Jr a plus de mal à exister. Et ça, le Brésilien ne le vit pas très bien. De quoi même entrainer des rumeurs de départ de l'attaquant madrilène, alors que l'Arabie saoudite lui offre un pont d'or.

Vinicius Jr perd le vestiaire du Real

Selon les derniers échos de Don Balon, il existe bel et bien une scission au sein du vestiaire du Real Madrid entre les pro-Mbappé et les pro-Vinicius Jr. Plus les jours passent et plus certains joueurs pro-Vinicius commenceraient d'ailleurs à changer de camp, réalisant le côté toxique du Brésilien pour l'équilibre du groupe. Le média espagnol rajoute que des éléments comme Luka Modric et Antonio Rudiger sont de plus en plus fatigués par le comportement de Vinicius Jr. Les deux stars auraient même interpellé Carlo Ancelotti et Florentino Pérez pour calmer leur jeune coéquipier. L'international auriverde serait de son côté conscient des états d'âme à son sujet mais ne compte pas changer de comportement, lassé par les provocations à son égard au sein du football espagnol. Vini Jr est actuellement à l'écoute des offres qui lui sont faites pour quitter le Real Madrid. Cependant, il est aussi en négocations ouvertes avec les Madrilènes pour prolonger son contrat. Mais on en est encore loin au vu de la situation.