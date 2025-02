Adios Vinicius, le Real Madrid stoppe les frais

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Moins en vogue que la saison passée du côté du Real Madrid, où il est désormais dans l’ombre de Kylian Mbappé, Vinicius Junior ne sera pas retenu par ses dirigeants.

Est-ce que l’histoire d’amour entre Vinicius Junior et le Real Madrid ne serait pas en train de se terminer ? Peut-être bien oui… Arrivé dans le cadre d’un transfert de 45 millions d’euros en provenance de Flamengo en 2018, le Brésilien est devenu l’un des meilleurs du monde au fil des saisons. Jusqu’à devenir le facteur X du Real Madrid la saison passée, quand il a permis à son club de remporter une nouvelle Ligue des Champions. Malgré ce statut de nouvelle grande star, l'attaquant de 24 ans n’est plus aussi rayonnant cette saison. La faute à Kylian Mbappé, qui lui fait de l’ombre depuis l’été dernier ? Oui, mais il n’y a pas que cela, sachant que Vinicius est aussi pointé du doigt pour son mauvais état d’esprit, notamment avec ses coéquipiers. De quoi faire naître des rumeurs de départ, le Brésilien ayant été dans le viseur de clubs saoudiens lors des derniers marchés des transferts. Et alors qu'une prolongation de contrat ne semble pas à l’étude, Vinicius a même des chances de quitter le Real dès l’été prochain, d’après deux sources de RMC.

« Je ne serais pas étonné qu'il parte en fin de saison »

🗣💬 @RothenJerome : "Il y a beaucoup de frustration pour Vinicius. Il estime qu'il n'est pas respecté à sa juste valeur. Quand on parle d'offres, c'est qu'il y a un souci et le Real Madrid laisse fuiter ça. Je ne serais pas étonné qu'il parte en fin de saison." pic.twitter.com/WHmhxlfmff — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 6, 2025

« Vinicius méritait le Ballon d’Or la saison dernière. Et mettre un joueur de cette trempe, avec un égo, avec Mbappé, ça ne pouvait que bien cohabiter. Mais il y a un souci, entre le positionnement de Mbappé et la frustration de Vinicius. Les états d’âme du Brésilien ne passent plus. L’an dernier, il aimait bien regarder son équipe défendre. Mais avec Mbappé à côté, il ne peut plus le faire, car tu ne peux pas défendre avec deux joueurs en moins. Donc le Real a demandé à Vinicius de faire plus d’efforts défensifs. Il a eu du mal à l'accepter, comme le fait qu’il a dû s'investir dans l’intégration de Mbappé. Il estime qu'il n'est pas respecté à sa juste valeur par rapport à ce qu’il a fait au Real pendant plusieurs saisons. Quand on parle d'offres, c'est qu'il y a un souci et le Real Madrid laisse fuiter ça. Le Real cherche peut-être à faire monter les enchères pour récupérer un bon chèque. Il doit ressentir ça aussi. Ancelotti protège Mbappé et a délaissé Vinicius, qui était son chouchou l’année dernière. Donc je ne serais pas étonné qu'il parte en fin de saison », a dans un premier temps lancé le consultant de RMC Jérome Rothen, qui espère voir Vinicius au PSG plutôt qu’en Arabie Saoudite.

Une situation de départ confirmée ensuite par le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, pour qui Florentino Pérez prépare déjà l'après-Vinicius, et n'attend qu'une belle offre venue d'Arabie Saoudite pour dire oui et voir le Brésilien s'envoler. Nul doute que cette opportunité arrivera, puisque Vinicius était déjà proche de craquer pour les offres de la Saudi Pro League l'été dernier. Selon la radio sportive, les montants déboursés par les Saoudiens pour le faire venir lui font totalement tourner la tête, même si l'ancien de Flamengo n'est pas non plus payé en cacahuètes au Real Madrid.