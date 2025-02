Real Madrid ‍: Bellingham est infect sur le terrain, il confirme

Souvent pris pour cible du côté du Real Madrid, Vinicius Junior n’est pourtant pas le pire joueur à supporter chez les Merengue. Jude Bellingham est beaucoup plus sournois d’après les dires d’un joueur de Liga.

Cette saison, alors que ses performances ne sont pas à la hauteur des attentes après un dernier exercice de folie, Vinicius Junior est souvent utilisé comme bouc émissaire par la presse espagnole. Il faut dire que l’attaquant brésilien tend souvent le bâton pour se faire battre en ayant des comportements parfois déplacés envers certains de ses coéquipiers et adversaires. Mais l’attitude de Vinicius serait presque plus facile à comprendre à côté de celle de Jude Bellingham. D’après les dires de Pablo Maffeo, l’international anglais est tout simplement insupportable sur un terrain. « J'aime plus Vinicius que Bellingham. Avec Vini, on voit bien qu'il est colérique, mais l'autre, il est sournois, si tu te comportes comme un gentleman devant les micros et que tu insultes les gens dans leur dos, alors tu es un imposteur », a balancé le joueur du RCD Majorque dans la presse espagnole. Après avoir croisé le fer avec Bellingham en janvier dernier en Liga avec une défaite 0-3 sur la pelouse du Bernabeu, le défenseur espagnol garde donc un très mauvais souvenir du personnage Bellingham.

🗣️ Pablo Maffeo: "I like Vinicius more than Bellingham. With Vini, you can tell he's a hothead, but the other one, he's sneaky, if you act like you're a gentleman and then insult people behind their backs, then you're a fake." pic.twitter.com/1cZ226Tjzf