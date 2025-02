Un Ballon d'Or pour remplacer Modric, Florentino Pérez craque

Dans : Liga.

Par Quentin Mallet

Désireux de révolutionner son effectif pour cette deuxième moitié de la décennie à venir, le Real Madrid sait qu’il doit recruter beaucoup plus d’Espagnols. En ce sens, quatre joueurs sont ciblés, dont le vainqueur du Ballon d’Or 2024, Rodri.

Le Real Madrid se questionne énormément sur la qualité de son effectif. Si les dernières années ont prouvé qu’il ne fallait pas nécessairement avoir un grand nombre de joueurs nationaux pour remporter des titres majeurs, Florentino Pérez veut tout de même opérer de grands changements de ce point de vue là. Après avoir passé un mercato de janvier 2025 sans recruter un seul joueur, le Real Madrid génère de nombreuses interrogations chez ses supporters. Conscients que le prochain mercato estival sera le moment idéal pour réorganiser son effectif, les dirigeants madrilènes ont coché le nom de plusieurs joueurs espagnols. Entre gros espoirs et cadors du football mondial, le club de la Maison Blanche a créé une liste aussi pertinente que surprenante.

Quatre Espagnols au Real, la solution à tout

Adios Vinicius, le Real Madrid stoppe les frais https://t.co/eB0zIGTGSB — Foot01.com (@Foot01_com) February 7, 2025

Dans l’optique de renforcer son effectif avec des joueurs de nationalité espagnole, le Real Madrid se penche sur quatre joueurs de très grand talent. DefensaCentral indique en ce sens que la liste en question met en exergue les noms de Dean Huijsen, Miguel Gutiérrez, Martin Zubimendi et Rodri. Cette information dévoile les plans de Florentino Pérez, lequel s’agace en interne du manque de joueurs nationaux dans son équipe. Le premier cité viendrait combler un besoin hautement important dans le secteur défensif. A seulement 19 ans, il est par conséquent la recrue idoine avec un gros potentiel et la bi-nationalité espagnole. Le deuxième est un ancien de la maison qui est en train de cartonner au Girona et prêt à revenir dans son club formateur, tandis que les deux derniers combineraient leur expérience pour faire passer un très gros cap à un entrejeu madrilène de plus en plus fébrile. Et puis, il n'y a rien de plus galactique que de remplacer un Ballon d'Or (Modric) par un autre (Rodri). Ajoutez à cela Florian Wirtz et Joshua Kimmich et vous obtenez un mercato parfait.

Pour le Real Madrid, ces recrutements ont un sens pertinent. Florentino Pérez parviendrait à rendre un peu plus espagnol son effectif tout en comblant toutes les lacunes actuelles de la formation de Carlo Ancelotti. Ne manque plus qu’un entraineur espagnol sur le banc pour maximiser ce plan. Xabi Alonso, par exemple.