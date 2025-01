Carlo Ancelotti et le Real Madrid, divorce annoncé ‍!

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

L'entraîneur italien du Real Madrid a fait un choix radical concernant son avenir. Plusieurs médias espagnols annoncent que Carlo Ancelotti partira en fin de saison quels que soient les résultats.

Tandis que Zinedine Zidane est annoncé comme le futur sélectionneur de l'équipe de France, le banc du Real Madrid pourrait être libre en juin prochain, à en croire les révélations de différents journalistes proches des Merengues. Ce lundi, et alors que Kylian Mbappé et ses coéquipiers viennent de prendre les commandes du championnat d'Espagne, Carlo Ancelotti aurait fait le choix très clair de partir en fin de saison, alors que le technicien italien, âgé de 65 ans, a encore un an et demi de contrat avec le club de Florentino Perez. Un peu plus d'un an après avoir prolongé son engagement avec le Real Madrid, alors que son nom circulait du côté de l'équipe nationale du Brésil, Ancelotti estime qu'il est temps pour lui de tourner la page, précise Edu Pidal, journaliste d'Onda Cero, une très puissante radio espagnole.

Alonso bientôt entraîneur du Real Madrid

💣😱 ¡El futuro de Carlo Ancelotti ya está decidido!



💬 @edupidal: "Pase lo que pase, Ancelotti no seguirá la próxima temporada en el Real Madrid" pic.twitter.com/1IJSIx9yeo — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) January 20, 2025

« Même si la saison 2024-2025 se termine avec des titres et que le club insiste pour qu'il respecte son contrat, il souhaite clôturer son aventure avec l'équipe madrilène cet été. Ancelotti profite pleinement de chaque journée au club, il est revenu enthousiaste à Madrid et dans la capitale espagnole il a trouvé un bonheur complet, mais il sent aussi que cette deuxième étape sur le banc se terminera cet été, quoi qu'il arrive. Et il ne pense pas à la retraite, mais à continuer à s'entraîner dans un autre pays, mais pas exactement au Brésil », explique le journaliste espagnol, qui précise aussitôt que c'est désormais Xabi Alonso qui est le grandissime favori pour succéder à Carlo Ancelotti aux commandes du Real Madrid. Pour l'instant, Florentino Perez, réélu dimanche jusqu'en 2029 à la présidence de la Maison Blanche, n'a pas encore entamé les grandes manœuvres, mais du côté de l'entraîneur du Bayer Leverkusen on est déjà prêt à écouter le grand patron du Real Madrid.