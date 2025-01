Real Madrid ‍: Prolongation XXL de Vinicius, Mbappé dit non

Dans : Liga.

Kylian Mbappé a divisé son salaire pour quitter le PSG et signer au Real Madrid. Il prendrait très mal de voir Florentino Pérez faire un énorme effort pour prolonger le contrat de Vinicius Junior.

Avec le début de l’année 2025, le Real Madrid prépare en coulisses un très gros dossier, celui de la prolongation de contrat de Vinicius Junior. Elément prépondérant de l’attaque merengue la saison passée, le Brésilien est en fin de contrat en juin 2026. Autant dire que c’est déjà demain pour Florentino Pérez, qui adore le joueur recruté à Flamengo alors qu’il n’avait pas 18 ans, et qui a su faire oublier des stars comme Karim Benzema et Cristiano Ronaldo grâce à ses exploits individuels et ses progrès. Mais le numéro 7 de la Casa Blanca a parfois des idées d’ailleurs, et le forcing de l’Arabie Saoudite a de quoi le faire hésiter.

Les clubs du Royaume du Golfe seraient prêts à le couvrir d’or pour le faire venir dans un championnat qui effectuerait clairement un joli coup sur le plan du marketing et de l’impact médiatique. Le Real Madrid craint à juste titre de perdre son ailier, sachant que ce dernier a déjà confié vouloir faire toute sa carrière au Real Madrid, mais qu’il possède aussi un entourage plus vénal, et pour qui l’offre de l’Arabie Saoudite ne doit pas se refuser éternellement. Florentino Pérez a bien l’intention de jouer sa partition, et de lui offrir un contrat copieux pour le convaincre de rester dans la capitale espagnole.

Mbappé ne comprendrait pas

Dans les négociations amenées à débuter au début de l’année 2025, Vinicius Junior a fait savoir qu’il voulait avoir le meilleur salaire du club, quitte à partager la première place avec Kylian Mbappé. De quoi réveiller brutalement la presse espagnole, puisque Don Balon affirme que cette condition déplait fortement au Français. Ce dernier a fait des « efforts » sur le plan du salaire pour quitter le PSG et signer au Real, et ne comprendrait pas que Pérez trouve soudainement des moyens financiers pour faire grimper le salaire de Vini jusqu’à la plus haute marche. Une guerre d’égos qui peut peser dans le vestiaire, où les deux joueurs cherchent là aussi à prendre le pouvoir même si leurs performances depuis le début de la saison ne font pas encore l’unanimité.