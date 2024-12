Vinicus et Rodrygo virés, le Real change tout

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Malgré une attaque incroyable sur le papier, le Real Madrid ne trouve pas la bonne formule pour faire fonctionner son secteur offensif. Des décisions drastiques se préparent.

Dans un club aussi exigeant que le Real Madrid, les choses peuvent aller très vite. La preuve avec ce début de saison décevant sur le plan du jeu et des résultats. Cela même si les balbutiements du FC Barcelone permettent d’être toujours largement en course pour le titre en Liga. Et que la nouvelle formule de la Ligue des Champions autorise les Merengue à se qualifier pour les barrages avec une victoire sur les deux derniers matchs. Mais ce n’était pas du tout ce qui était prévu au lancement de la saison, avec une équipe qui avait tout raflé et le renfort d’un certain Kylian Mbappé. Très décevant, le Français ne fera toutefois pas les frais d’une grosse refonte de l’effectif qui est désormais sérieusement discuté en interne en vue de la saison prochaine.

🚨 SER: Nico Williams es el fichaje de Florentino si Rodrygo se va del Real Madrid:https://t.co/v8RHq5gPAS — Defensacentral.com (@defcentral) December 17, 2024

Selon Defensa Central, il se murmure que deux joueurs majeurs de l’attaque envisagent de partir. Vinicius Junior car il fait l’objet d’un pont d’or incroyable de la part de l’Arabie Saoudite et a de plus en plus envie de quitter l’Espagne, estimant ne pas être reconnu à sa juste valeur. Et Rodrygo pour qui c’est au Real Madrid où on ne lui fait pas confiance, et est donc titillé à l’idée de changer de cap en rejoignant un autre grand d’Europe, que ce soit Liverpool ou le PSG. Mais surtout, la Maison Blanche ne veut pas supplier ses joueurs de rester, et considère que c’est à eux de s’engager sur le long terme.

Nico Williams piqué par le Real au Barça

Pas de marchandage possible, surtout que Florentino Pérez rêve de profiter de ces deux départs pour réaliser un gros coup en faisant signer Nico Williams affirme la Cadena Ser. Suivi de près par le FC Barcelone, le Basque a refusé de partir l’été dernier après son Euro incroyable, et le club catalan a toujours des problèmes financiers pour inscrire ses grosses recrues. De quoi faire passer le Real Madrid avant les autres si une place venait à se libérer.