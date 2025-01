Neymar totalement dépassé, le Real peut marquer l’histoire

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

A la recherche du successeur de Neymar, Al-Hilal a jeté son dévolu sur Rodrygo. Le club saoudien accepte de miser des sommes complètement folles pour l’attaquant du Real Madrid. En cas d’accord, il s’agirait d’un transfert historique.

Al-Hilal a hâte de tourner la page Neymar. Alors que le Brésilien s’apprête à retrouver Santos, la formation de Saudi Pro League cherche activement son successeur. Et pense l’avoir repéré du côté du Real Madrid. Le club basé à Riyad a craqué pour Rodrygo, à tel point que les Saoudiens seraient prêts à dépenser 300 millions d’euros pour son transfert, en plus d’un salaire annuel à 140 millions d’euros, a appris le journaliste d’El Chiringuito Edu Aguirre.

💣🇸🇦 @EduAguirre7 DESVELA lo que ofrecía ARABIA por RODRYGO:



🤯 300M al Real Madrid.

💰 140M al jugador.

👉 Al Hilal quería ficharlo en este mercado invernal. pic.twitter.com/MlGrkXYpkB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 31, 2025

Cela reste insuffisant pour convaincre l’international auriverde qui aurait refusé la proposition. La rumeur a quand même animé la conférence de presse de Carlo Ancelotti, prudent sur le sujet. « C'est difficile pour moi de parler de l’avenir des joueurs car ce sont des décisions personnelles, a d’abord répondu l’entraîneur du Real Madrid. Mais ce que je vois, c'est que ceux qui sont ici sont très heureux et veulent rester le plus longtemps possible. Ils veulent gagner des titres, contribuer. Après, ce que chacun pense individuellement, je ne sais pas. C'est déjà difficile pour moi de parler de mon avenir, imaginez celui des joueurs. »

Ancelotti prévient Rodrygo

L’Italien en a également profité pour glisser un avertissement à son attaquant polyvalent. « Ce que je sais, ce que je vois et ce que j'entends, c'est qu'ils sont nombreux ceux qui aimeraient être à la place de Rodrygo, comme à celle de Vinicius. Parce qu’il y a beaucoup de joueurs qui veulent jouer pour ce club, pour cette équipe, avec ce maillot. Beaucoup, beaucoup. Maintenant, je n'aime pas citer de noms, mais il y a beaucoup de joueurs qui veulent venir ici. Certains, même, que personne ne soupçonnerait. Parce que c'est l'histoire et la force de ce club », a prévenu Carlo Ancelotti, certain que le Real Madrid ne souffrirait pas d’un tel départ. Et encore moins avec le plus gros transfert de l’histoire.