Lamine Yamal fait passer un message au PSG, c'est brutal

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Lamine Yamal compte bien faire une grande carrière et le Barça ne veut pas le laisser filer. Le champion d'Europe espagnol a tenu à faire une déclaration concernant son avenir et les Catalans peuvent se rassurer.

A seulement 17 ans, Lamine Yamal est déjà l'un des meilleurs joueurs du monde. Le crack du Barça a connu une ascension fulgurante et compte bien rester longtemps à son meilleur niveau. Pour cela, il devra travailler dur mais aussi avoir la tête sur les épaules. Ses prouesses avec le FC Barcelone et l'Espagne ne sont pas passées inaperçues. En Europe, deux clubs très importants sont prêts à faire des folies pour le recruter : Manchester City et le Paris Saint-Germain. En fin de contrat en juin 2026, Lamine Yamal compte néanmoins faire rayonner les couleurs du Barça plus longtemps que cela.

Lamine Yamal, le Barça est dans sa tête

Ces dernières heures lors de quelques mots échanges à Marca, la pépite catalane a en effet confirmé qu'il comptait rester à Barcelone, bien qu'être courtisé par les meilleurs clubs de la planète soit une fierté pour lui : « Je n’y pense pas vraiment. Je pense seulement au Barça, à l’amélioration et aux titres que nous allons remporter ici ». Sur sa lancée, Lamine Yamal a également fait part de son rêve de gagner une Ligue des champions avec son club formateur. Une bonne nouvelle pour les fans et observateurs catalans, ravis de pouvoir compter sur un tel joueur malgré des difficultés financières importantes. A noter que son agent, Jorge Mendes, a en plus confirmé que Lamine Yamal sera en discussions pour prolonger son contrat avec la formation barcelonaise dès qu'il aura 18 ans, c'est-à-dire le 13 juillet 2025. Pour rappel, le crack espagnol a pour le moment une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. Assez pour éloigner les plus téméraires.