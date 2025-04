Barcelone ‍: Hansi Flick va se prendre la tête

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Gravement blessé à un genou en septembre dernier, le gardien et capitaine du FC Barcelone Marc-André ter Stegen pourra bientôt reprendre la compétition. Une situation délicate pour l’entraîneur Hansi Flick, totalement satisfait des performances de Wojciech Szczesny.

Toujours invaincu en 2025, le FC Barcelone ne se laisse pas perturber. Mais une nouvelle concurrence en interne pourrait troubler la tranquillité du vestiaire. Alors que le gardien titulaire Wojciech Szczesny donne entière satisfaction, le retour de Marc-André ter Stegen va obliger l’entraîneur Hansi Flick à faire un choix compliqué. Le capitaine des Blaugrana, remis d’une blessure à un genou qui l’éloigne des terrains depuis septembre dernier, compte bien récupérer sa place.

🧤Ter Stegen y su eventual retorno: "Si me siento bien, hablaré con Hansi"



🔹 ¿Y el triplete? "Hay que ganar mañana" pic.twitter.com/gQoE5XaPFk — Diario SPORT (@sport) April 4, 2025

« Je n'ai évidemment pas prévu de date, a confié l’international allemand à la presse espagnole. Je veux tout gérer de la meilleure manière et être prêt le plus tôt possible. Je parle tous les jours avec l'entraîneur. On ne parle pas de ça parce que ce n'est pas le moment. J'ai tout fait et maintenant je dois bien récupérer et entrer dans la dynamique avec le groupe. C'est une question de sensations. L'idée c'est de revenir cette saison. On décidera du bon moment pour ça. Si je me sens bien, je parlerai évidemment avec Hansi et on décidera de ce qui est le mieux pour tout le monde. »

Szczesny fait le travail

Et si le mieux pour le Barça était de laisser le Polonais dans la cage ? Marc-André ter Stegen lui-même admet que son remplaçant fait le travail. « Szczesny est très performant, a-t-il commenté. Il a beaucoup de personnalité, on voit son expérience, et pas seulement en tant que gardien. Comme personne, il aide beaucoup les jeunes au quotidien. Je me suis bien entendu avec lui dès la première minute, avant même qu'il signe au Barça. Il transmet beaucoup de tranquillité et on espère qu'il continuera comme ça. » Leur concurrence devrait se poursuivre la saison prochaine puisque l'ex-retraité se rapproche d’une prolongation.