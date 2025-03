Mbappé et Vinicius, c'est la guerre au Real

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

La relation n’est pas au beau fixe entre Kylian Mbappé et Vinicius selon la presse espagnole, qui s’inquiète de l’avenir du Real Madrid en raison de la mauvaise ambiance qui règne entre ses stars dans le vestiaire.

Après des débuts très difficiles pour ne pas dire médiocres, Kylian Mbappé a enfin retrouvé son niveau au Real Madrid. Auteur de 27 buts et de 4 passes décisives, l’international français a même fini par s’imposer comme l’arme offensive n°1 du club merengue… devant Vinicius, 2e au Ballon d’Or la saison dernière. Le Brésilien, excellent depuis plusieurs années dans la capitale espagnole, est nettement en retrait cette saison. Décisif une seule fois lors de ses cinq derniers matchs de Liga, « Vini » n’y arrive plus et sa cohabitation avec Kylian Mbappé y est peut-être pour quelque chose. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, ce n’est pas la grande symbiose entre les deux hommes, ce que confirme justement le média Don Balon.

Le site espagnol est catégorique, affirmant que l’arrivée de l’ancien buteur du Paris Saint-Germain a divisé le vestiaire du Real Madrid en deux avec d’un côté les pro-Mbappé et notamment les Français (Mendy, Camavinga, Tchouaméni) et de l’autre côté, ceux qui sont plus proches de Vinicius comme les Brésiliens (Endrick, Rodrygo) et d’autres joueurs cadres du Real, au club depuis plusieurs années. « Certains joueurs ne se parlent pas du tout » affirme même le média, pour qui l’ambiance est donc très lourde au sein du vestiaire du Real Madrid.

Ambiance glaciale dans le vestiaire du Real ?

« La lutte des egos est réelle et croissante, un problème que les capitaines ont essayé de résoudre, mais en vain. Vinicius ne supporte pas le fait qu'un joueur qui n'est à Madrid que depuis quelques mois l'ait déjà dépassé, tant sur le plan footballistique que financier » ajoute notre confrère Oriol Cartro. Une situation peut-être légèrement exagérée dans la description de la presse espagnole, mais qui interroge tout de même sur l’avenir de Vinicius au Real Madrid, à l’heure où le Brésilien fait l’objet de l’offre du siècle de la part de l’Arabie Saoudite. Si cela continue ainsi, le Real Madrid va devoir choisir entre Kylian Mbappé et sa star brésilienne, à moins que leur cohabitation parvienne tout de même à faire gagner le club merengue en Ligue des Champions cette saison.