Esp ‍: Fan de Messi, l'arbitre d'Osasuna-Real fait scandale

Par Mehdi Lunay

L'arbitrage des matchs du Real Madrid tend les esprits en Espagne. Après l'expulsion de Bellingham et plusieurs fautes d'Osasuna non sifflées samedi, l'officiel Munuera Montero est dans le viseur des Madrilènes. Sa maison renforce les suspicions à son égard.

En ce moment, il faut beaucoup de courage pour arbitrer un match du Real Madrid ou du FC Barcelone en Liga. Les erreurs arbitrales au cours de ces matchs sont analysées avec minutie. Le club madrilène est plus tendu que son rival catalan sur la question après son récent déplacement à l'Espanyol Barcelone. Ce soir-là, Kylian Mbappé avait été victime d'un violent tacle par derrière mais l'auteur n'avait pas été exclu et avait même marqué l'unique but du match ensuite. Depuis, le Real se plaint publiquement d'être lésé par les arbitres. La tension s'est encore amplifiée après le match de samedi à Osasuna au cours duquel Jude Bellingham a été exclu par M.Munuera Montero.

L'arbitre haï par le Real adorerait Lionel Messi

En outre, l'officiel de 41 ans a été très laxiste avec les nombreuses fautes d'Osasuna. Sa prestation en fait l'ennemi public numéro 1 à Madrid. Menacé de mort depuis samedi, Munuera Montero n'est pas prêt d'avoir du répit. En effet, le média Okdiario a révélé que l'arbitre espagnol possède une fresque en l'honneur de Lionel Messi dans sa résidence andalouse de Cordoue. Le site espagnol précise que l'arbitre a déjà commencé des travaux pour cacher cette fameuse fresque.

💥 Munuera Montero coloca lonas en su casa para tapar el mural de Messi tras la exclusiva de OKDIARIO



📌 https://t.co/WTCiZNIdw7 pic.twitter.com/J9xHFRIdZK — okdiario.com (@okdiario) February 18, 2025

L'existence d'une telle œuvre va faire jaser en Espagne, désignant déjà Munuera Montero comme pro-barcelonais et anti-madrilène. Autre élément qui interpelle certains journaux, la demeure en elle-même. Cette villa de Cordoue fait 893 mètres carrés, intégrant un terrain d'une superficie totale de 1522 mètres carrés. Un bien prestigieux pour un simple arbitre même si Munuera Montero possède sa propre entreprise Talentus Sports Speakers SL. Une boîte impliquée dans le monde du football puisqu'elle est chargée de dénicher des jeunes talents pour des clubs comme l'Atlético Madrid, le PSG ou Manchester City. De quoi rendre le profil de Munuera Montero encore plus complexe en Espagne.