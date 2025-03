Tchouaméni sifflé au Real, il ne fallait pas l’énerver

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Aligné derrière pour compenser des absences, Aurélien Tchouaméni s’est souvent retrouvé en difficulté au poste de défenseur central. Ce dépannage compliqué lui a valu des sifflets à Santiago Bernabéu. Mais le milieu du Real Madrid a donné la meilleure des réponses sur le terrain.

Quand ce n’est pas Kylian Mbappé, un autre Français peut apparaître dans le viseur des supporters du Real Madrid. Le public madrilène n’est pas toujours tendre avec Eduardo Camavinga, et encore moins lorsqu’il s’agit d’Aurélien Tchouaméni. A cause des nombreuses blessures qui affaiblissent l’arrière-garde, le milieu de terrain a longtemps dépanné en charnière centrale, dans un rôle qu’il n’apprécie toujours pas.

Tchouaméni injustement critiqué

« Si ce poste commence à me plaire ? Non, pas du tout, souriait l’ancien Monégasque interrogé par Canal+ le mois dernier. Je préfère jouer au milieu, mais quand le coach me dit que je dois jouer derrière, je n'ai absolument rien à dire, je dois faire le job. Je tente de donner le maximum, même si cela déplaît à certains. » Sa mauvaise performance contre le FC Barcelone (défaite 2-5) en finale de la Supercoupe d’Espagne avait effectivement agacé les supporters. D’où les sifflets pour l’accueillir quatre jours plus tard, lors du match de Coupe du Roi contre le Celta Vigo (5-2).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aurelien Tchouameni (@aurelientchm)

Depuis, Aurélien Tchouaméni a retrouvé son poste et rappelle à tout le monde pourquoi le Real Madrid l’avait recruté pour 80 millions d’euros en 2022. Sa prestation face au Rayo Vallecano (2-1) dimanche a encore séduit Carlo Ancelotti qui n’a pas eu besoin de consoler son milieu. « Je n'ai pas parlé avec lui, a confié l’Italien. Tchouaméni a du caractère et une personnalité très forte. C'est un travailleur très sérieux et professionnel. Il gère très bien les choses. Il a très bien géré les critiques et maintenant il joue bien avec le ballon. Et sans le ballon, il est impressionnant, il n'y a pas besoin de le dire. Son association avec Modric a été très bonne. » Désormais, il ne reste plus qu’à faire taire les critiques en équipe de France.