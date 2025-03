Haaland au Barça, Nike a le plan parfait

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester City vit une saison bien galère et Erling Haaland n'est pas satisfait. L'attaquant norvégien aspire à remporter tous les titres et c'est son avenir qui pourrait être remis en question si les Skyblues ne retrouvent pas leur niveau.

Pep Guardiola et ses hommes ont beaucoup déçu cette saison. Ils ne remporteront pas la Premier League ni la Ligue des champions. Forcément décevant alors que le mois de mars vient à peine de commencer. En plus des résultats décevants, c'est la manière de jouer et le niveau affiché par certains joueurs qui posent problème. Erling Haaland, qui vient récemment de prolonger son contrat avec le club mancunien jusqu'en juin 2034, pourrait néanmoins partir plus tôt que prévu. En Espagne, son nom circule toujours, que ce soit du côté du Real Madrid ou du FC Barcelone. Mais ce sont bien les Catalans qui auraient le plus de chances d'accueillir l'ancien attaquant du Borussia Dortmund.

Haaland au Barça, l'espoir est bien réel

Selon les informations de Don Balon, le nouvel équipementier du Norvégien, Nike, ne serait en effet pas contre un transfert de son client au Barça. Nike est aussi l'équipementier du Barça et une alliance entre Haaland et l'équipe catalane pourrait rapporter très gros. La marque américaine pourrait permettre au FC Barcelone, en grandes difficultés financières, de pouvoir se payer le crack de 24 ans. Reste à convaincre Manchester City de lâcher Erling Haaland. Et ça ne sera pas aisé car les champions d'Angleterre ne prévoient pas du tout de vendre le joueur norvégien. Tout pourrait en revanche changer si Erling Haaland demandait son départ. On en est encore loin mais le Barça croit désormais en ses chances de pouvoir récupérer Haaland. Il serait même vu comme le parfait remplaçant à Robert Lewandowski.