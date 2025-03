Esp ‍: Antoine Griezmann menacé à Madrid

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Auteur d’un bon début de saison en Liga avec 8 buts et 5 passes décisives en championnat, Antoine Griezmann marque le pas ces dernières semaines, au point de susciter des critiques à l’Atlético de Madrid.

Avec seulement un but et une passe décisive lors des dix derniers matchs de Liga, Antoine Griezmann marque clairement le pas au pire moment de la saison pour l’Atlético de Madrid. Battus par Getafe dimanche (2-1), les Colchoneros ont perdu gros ce week-end, repassant derrière le Real et le FC Barcelone. Une mauvaise passe après la défaite 2-1 contre l’ennemi de Madrid dans le derby, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, qui provoque logiquement des critiques et des remous chez les supporters. Personne n’échappe aux contestations, y compris la légende vivante du club Antoine Griezmann.

« Griezmann, ton année 2025 est vraiment pas bonne et encore je suis gentil dans mes mots » publie sur X le compte @AtletiFrancia, suivi par près de 90.000 supporters des Colchoneros en France, avant de poursuivre. « On attend à ce que tu sois au niveau mercredi contre le Real Madrid. Tu es le franchise player de cette équipe, tu n’as pas le droit de te cacher. C’est maintenant ou jamais ». L’international français, héros de tout un club depuis tant d’années, n’échappe plus aux critiques. Sur les réseaux sociaux donc mais également dans la presse espagnole, où Relevo rejoint le constat selon lequel Antoine Griezmann a dangereusement disparu de la circulation ces dernières semaines.

Le réveil ou la foudre pour Griezmann cette semaine

« Le Français traverse le pire moment de la saison au moment où son équipe a le plus besoin de lui. Les stars doivent faire la différence dans les matchs, et cela fait plusieurs semaines que Griezmann ne l’a fait plus » publie le média espagnol sur son site internet. La pression est donc colossale sur les épaules du champion du monde 2018 à l’aube d’une semaine cruciale pour l’Atlético de Madrid avec la réception du Real Madrid en Ligue des Champions, puis de Barcelone dimanche soir en Liga. S’il passe encore au travers de ces deux rendez-vous, nul doute que le natif de Mâcon prendra la foudre à Madrid.