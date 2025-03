Le Barça et la Liga, Robert Lewandowski est dégoûté

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Meilleur buteur du FC Barcelone et de la Liga, Robert Lewandowski n’est pas totalement épanoui en Espagne. Au moment de s’engager avec le club catalan à l’été 2022, l'international polonais s’attendait à évoluer dans un championnat beaucoup plus agréable pour les attaquants.

A 36 ans, Robert Lewandowski reste une référence au poste d’avant-centre. L’attaquant du FC Barcelone, encore décisif lors de la remontada contre l’Atlético Madrid (2-4) dimanche dernier, a inscrit son 35e but de la saison toutes compétitions confondues. L'international polonais continue de dominer le classement des buteurs de Liga (22 unités, contre 20 pour le Merengue Kylian Mbappé) malgré un style de jeu décevant à ses yeux.

Lors d’un entretien avec son homologue du Barça féminin Ewa Pajor, Robert Lewandowski a critiqué le championnat espagnol ainsi que ses équipes à la fois défensives et vicieuses. « Quand je suis arrivé à Barcelone, je m'attendais à un championnat plus technique, a reconnu l’ancien joueur du Bayern Munich devant les caméras de Barça One. Mais après quelques mois, je me suis rendu compte que la Liga n’est plus la même qu’il y a quelques années. Maintenant il y a aussi de nombreuses équipes qui jouent beaucoup la défense, qui essaient de faire des fautes, de blesser… Et ce style offensif a disparu par rapport à avant. »

Lewandowski accuse les arbitres

Selon lui, l’arbitrage n’est pas étranger à ce phénomène. « Je comprends que les équipes adverses tentent de nous arrêter d'une manière ou d'une autre, mais parfois les arbitres le permettent. Ils nous disent toujours qu'il y a des limites, mais ils les utilisent de manière curieuse, tu ne comprends jamais où est la limite. Je pense qu'ils devraient davantage favoriser le football offensif. Parfois les arbitres ne permettent pas seulement de jouer dur, mais de manière sale », a regretté Robert Lewandowski, souvent malmené par les défenseurs de Liga.