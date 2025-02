Le Real Madrid craque et demande à jouer en France

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid en a sa claque de la cabale à son encontre dans le championnat espagnol, et menace de rejoindre une autre Ligue si Javier Tebas ne se calme pas un peu.

Ces derniers jours ont été difficiles à avaler pour le Real Madrid, qui estime avoir été défavorisé par l’arbitrage dans sa rencontre face à Osasuna, et avoir ensuite constaté ce lundi soir que le FC Barcelone était aidé contre le Rayo Vallecano. Carton rouge, pénalty accordé ou non, but refusé, tout est contre le club de Florentino Pérez selon les dirigeants madrilènes, qui n’en peuvent plus de ce championnat qu’ils estiment « truqué ». Le FC Barcelone est en tout cas repassé en tête, alors que le Real perd beaucoup de points sur ces derniers matchs. Les polémiques se multiplient, et pour la Casa Blanca, c’est Javier Tebas, le puissant président de la Ligue, qui est derrière tout, malgré le fait qu’il soit un supporter assumé du Real Madrid. Mais le dirigeant espagnol pense avant tout à ses intérêts, et n’a absolument aucune confiance en Florentino Pérez, estimant que le président des Merengue le trahira pour créer la Super Ligue et quitter la Liga dès qu’il le pourra.

La Ligue 1, destination numéro 1

Une bataille de clochers qui avait déjà eu lieu il y a deux ans, et qui revient sur le devant de la scène. De manière encore plus brutale car le quotidien espagnol Sport annonce que la Maison Blanche pourrait demander « asile » dans un autre championnat, en Italie ou en France, pour montrer qu’il n’avait pas besoin de la Liga pour être un grand club. Une information qui confirme les révélations de Defensa Central de ces derniers jours, évoquant bien évidemment le championnat français non loin comme possible destination. Le Real estime que Javier Tebas est bien content de profiter de la marque du club madrilène pour mettre en avant ses compétitions, comme la SuperCoupe d’Espagne en Arabie saoudite, rapporter des points UEFA et attirer de grands joueurs, mais qu’en parallèle, il mène une véritable campagne de dénigrement à son égard.

L’exaspération est telle qu’un départ d’Espagne est murmuré, même si cette éventualité est considérée comme « utopique » y compris dans les rangs madrilènes, un changement de championnat ne se faisant pas comme ça. En revanche, quitter l’UEFA pour lancer une Super Ligue est une solution envisagée, et le Real Madrid de Florentino Pérez en a toujours été un fervent défenseur.