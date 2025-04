Esp ‍: Penalty raté, Vinicius doit 50 euros au gardien de Valence

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Le Real Madrid et Vinicius Jr. ont passé un mauvais samedi en perdant contre Valence 1-2 à Bernabeu. Le Brésilien a raté un penalty à 0-0. Un échec terrible mais prévu par le gardien adverse.

La Liga a peut-être basculé samedi après-midi. Le Real Madrid a subi une défaite surprise à domicile contre Valence, pourtant mal-classé cette saison. Les Merengues ont été battus sur le fil 1-2 et ils sont désormais relégués à 4 points du FC Barcelone. Les hommes de Carlo Ancelotti pouvaient nourrir des regrets. Ils ont dominé les débats et Vinicius Jr a même raté un penalty. Le Brésilien a buté sur le gardien adverse Giorgi Mamardashvili. Une belle revanche pour le Géorgien, parfois en difficulté cette saison.

Vinicius loupe un penalty à 50 euros

Néanmoins, le portier détenu par Liverpool depuis l'été dernier était sûr de son fait avant d'affronter Vinicius. En zone mixte, il a révélé aux journalistes qu'il était persuadé d'arrêter le penalty quand le Brésilien du Real s'est présenté dans sa surface. Mamardashvili a même parié de l'argent avec le deuxième du dernier Ballon d'Or. « J'ai eu une conversation avec Vinicius et j'ai gagné 50 euros grâce à lui. […] Oui, je lui ai demandé s'il voulait miser 50 euros et il a dit oui. Je l'ai arrêté et j'ai gagné. Il était censé me payer après le match, mais il ne me l'a pas encore donné. Ce n'est pas grave », a indiqué le gardien géorgien.

Mamardashvili fera rapidement le deuil de cette somme modeste. Son arrêt a offert un succès capital à Valence dans la lutte pour le maintien. En difficulté financière avec son fantasque propriétaire Peter Lim, le club Che ne peut pas perdre sa place en Liga sous peine de détruire son avenir. Cela lui coûterait bien plus que 50 euros.