Liga ‍: Le Barça renverse l’Atletico dans une folle remontada

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

28e journée de Liga :

Metropolitano.

Atletico de Madrid - FC Barcelone : 2 à 4.

Buts : Alvarez (45e) et Sorloth (70e) pour l’Atletico ; Lewandowski (72e), Torres (78e, 90e+8) et Yamal (90e+2) pour le Barça.

Mené 0-2 à vingt minutes de la fin, le Barça d’Hansi Flick a réussi à renverser complètement ce choc de Liga en marquant quatre buts dont ceux de Yamal et de Torres dans le temps additionnel. Grâce à cette victoire pleine de folie, le club catalan repasse le Real et reprend la tête du championnat espagnol avec une meilleure différence de buts sur les Merengue et désormais quatre points d’avance sur l’Atleti d’un Diego Simeone désemparé.