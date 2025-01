Mbappé revient fort, le Real va déjà l’augmenter

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Auteur d’un doublé contre Las Palmas (4-1) dimanche, Kylian Mbappé a confirmé son retour en forme. L’attaquant du Real Madrid peut de nouveau prétendre à une grande réussite dans la capitale espagnole. Résultat, le salaire du Français pourrait bien augmenter dans les mois à venir.

Le Real Madrid redécouvre enfin le vrai Kylian Mbappé. De retour à un excellent niveau, l’attaquant madrilène commence à répondre aux grandes attentes apparues après son arrivée l’été dernier. Il faut dire que le Français débarquait en tant que nouvelle star de l’équipe, et avec le salaire correspondant à cette étiquette. En comptant sa prime à la signature, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a négocié les plus gros revenus de l’effectif. Autant dire que son deal a pu provoquer de la jalousie au sein du groupe. Dans ce cas, l’information révélée par Defensa Central n’arrangera rien.

On apprend effectivement que Kylian Mbappé a également obtenu des bonus financiers. Et parmi eux, le capitaine de l’équipe de France aura droit à une récompense s’il termine meilleur buteur de Liga cette saison. La source ne dévoile pas le montant promis par le Real Madrid mais on se doute que la somme doit être importante. Bien sûr, l’objectif sportif n’est pas encore atteint. Mais alors que ce trophée individuel semblait totalement impensable il y a encore quelques semaines, le retour au premier plan de Kylian Mbappé a changé la donne ces dernières semaines.

Lewandowski n'avance plus

L’attaquant des Merengue, auteur d’un doublé contre Las Palmas dimanche, compte maintenant 12 buts en championnat. Soit seulement quatre unités de moins que le leader Robert Lewandowski. L’écart n’est pas énorme sachant que la dynamique actuelle est clairement favorable au Madrilène. A l’image de son équipe qui n’avance plus en Liga, l’avant-centre du FC Barcelone n’est plus la machine du début de saison. Une bonne nouvelle pour les comptes de Kylian Mbappé.